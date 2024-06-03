ЗСУ атакували базу окупантів на Бєлгородщині: є жертви серед посадовців РФ, — ЗМІ

Сили оборони атакували місце дислокації ЗС РФ, згоріло кілька одиниць військової техніки. Під час гасіння пожежі нібито здетоновував боєприпас, внаслідок чого несумісні із життям травми дістав секретар ради безпеки району Ігор Нечипоренко

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На Бєлгородщині Сили оборони атакували місцерозташування окупантів. Згоріла ворожа техніка та є поранені російські окупанти та чиновники. Про це повідомляє російське видання ASTRA.

Подія сталася 2 червня у Корочанському районі Бєлгородської області. Сили оборони атакували місце дислокації ЗС РФ, згоріло кілька одиниць військової техніки. Поранено 3 військовослужбовців

Раніше повідомлялося, що в Корочанському районі "відбулася НП" — внаслідок детонації боєприпасу загинув заступник голови адміністрації Корочанського району – секретар ради безпеки району Ігор Нечипоренко. Поранення отримали голова району, а також двоє голів сільських поселень зазнали незначних поранень.

Зазначаться, що 2 червня було атаковано місце дислокації ЗС РФ, внаслідок чого виникла пожежа, згоріло кілька одиниць військової техніки. Вже під час гасіння пожежі здетонував боєприпас, що призвело до загибелі Нечипоренка, поранення глав адміністрації та сільських поселень та трьох військовослужбовців МО РФ.

Губернатор Бєлгородщини Вячеслав Гладков проінформував, що поранені отримали медичну допомогу.

Нагадаємо, що Сили оборони почали завдавати західною зброєю удари по території Бєлгородської області. Через це окупанти зазнали втрат в техніці та особовому складі.

Раніше повідомлялося, що одразу після дозволу США бити по території РФ ЗСУ з HIMARS рознесли ЗС РФ на Бєлгородщині.