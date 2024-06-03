ГУР на Голанських висотах: з'явилися кадри знищення найманців РФ у Сирії (відео)

Як заявив керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, українські спецвійська знищуватимуть російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не перебували.

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Українські спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) і сирійські повстанці проводять успішні атаки на російських найманців у Сирії. Відео, опубліковане Kyiv Post, зафіксувало дії спецпідрозділу ГУР "Хімік" разом із сирійською опозицією проти найманців, які воюють на боці режиму Башара Асада.

На кадрах, що датовані березнем 2024 року, видно, як українські спецпризначенці та сирійські повстанці атакують ворожі блокпости, опорні пункти, піші патрулі та колони військової техніки РФ на Голанських висотах. Співрозмовник із ГУР МО, який говорив на умовах анонімності, повідомив, що з початку року повстанці за підтримки українських бійців завдали численних ударів по російських військових об'єктах у південній частині Сирії, де зосереджені російські війська.

Атаки проводяться з використанням гранатометів і саморобних мінометів "Тараб". На відео можна спостерігати руйнування оборонних позицій, атак піших патрулів і транспортних засобів.

Джерело в розвідці підтвердило, що під регулярними атаками перебувають ворожі блокпости, опорні пункти та колони військової техніки.

Українські спецвійська у Сирії

Втручання Росії в Сирію почалося 2015 року з метою підтримки режиму президента Башара Асада. Однак останніми роками ситуація змінилася — восени 2023 року Москва перекинула частину військ і техніки із Сирії на поле бою в Україні, що зробило російські війська в азійській країні вразливішими для атак.

Тим часом Росія створила численні центри рекрутингу з метою вербування сирійських найманців для участі в бойових діях в Україні. Вербування здійснюється під наглядом "Центру примирення протиборчих сторін і управління переміщенням біженців" на авіабазі Хмеймім, де найманцям видають російські паспорти й включають їх до складу Збройних сил РФ.

А в травні 2023 року начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв "знищувати російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не перебували".

На закінчення сказано, що крім Сирії, українські спецпризначенці продовжують полювання на прокремлівських найманців приватної військової компанії "Вагнер" у Судані.

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Нагадаємо, президент Сирії Башар Хафез аль-Асад у квітні заявив, що Збройні сили РФ здобудуть перемогу у війні проти України, після чого Росія і "знову об'єднає братні народи".