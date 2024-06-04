"Кольт" для армії Канади: що відомо про новий варіант штурмової гвинтівки C8A4 (фото)

За словами експертів, у гвинтівці поєднуються внутрішні компоненти карабіна C8, який добре зарекомендував себе в експлуатації, і система рейкового інтерфейсу M-Lok.

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На виставці CANSEC 2024 дочірнє підприємство Colt CZ Group, компанія Colt Canada, представила новий варіант карабіна C8 — C8A4. Цю компактну штурмову гвинтівку розглядають як можливу майбутню конфігурацію штурмової гвинтівки для канадських збройних сил у межах проєкту Canadian Modular Assault Rifle (CMAR). Про це 3 червня повідомили оглядачі Army Recognition.

C8A4 являє собою модульну рейкову гвинтівку (MRR) сімейства AR-15, в якій поєднуються компоненти перевіреного в експлуатації карабіна C8 і рейкова система M-Lok.

Ствол карабіна завдовжки 295 мм виготовлений методом холодного кування і має хромоване покриття, що сприяє збільшенню терміну служби і поліпшенню точності стрільби. Конструкція ствола передбачає вільний хід ствола, що дає змогу мінімізувати вібрації та збільшити точність під час пострілів.

Гвинтівка працює за схемою прямого газовідвідного механізму з посиленим газовим блоком. Це забезпечує надійну роботу автоматики і знижує ймовірність засмічення механізму під час інтенсивної експлуатації.

C8A4 оснащений одноступінчастим нерегульованим бойовим спусковим гачком, який забезпечує стабільне і передбачуване зусилля на спусковому гачку, що важливо для точності стрільби.

Завдяки довгій направляючій STANAG 4694 у верхній частині та бічним інтерфейсам M-Lok з п'ятьма монтажними пазами, міцний монолітний верхній корпус дає змогу економно кріпити різну оптику та інші аксесуари, забезпечуючи водночас кращий розподіл ваги.

Для зручності використання в різних умовах карабін має амбідекстерний важіль запобіжника — це дає змогу однаково ефективно керувати зброєю як правою, так і лівою рукою. Руків'я Magpul MOE і регульований приклад Magpul CTR виконані в пісочному кольорі Cerakote, що захищає зброю від корозії та механічних пошкоджень.

Базові технічні характеристики C8A4:

маса — 2,9 кг у незарядженому стані та 3,4 кг у зарядженому;

довжина — 0,84 метра за висунутого прикладу та 0,76 метра за складеного;

покриття — алюмінієвий корпус із пісочним покриттям Cerakote;

монолітний верхній корпус — верхня напрямна STANAG 4694 і бічні інтерфейси M-Lok;

газовідведення — прямий газовідвідний механізм із посиленим газовим блоком;

скорострільність — регульований темп стрільби від 700 до 940 пострілів на хвилину;

початкова швидкість кулі — 900 метрів на секунду;

ефективна дальність стрільби — до 400 метрів за стрільби поодинокими.

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