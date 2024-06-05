Один з найбільш активних напрямків: у ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Часового Яру

За словами речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, протягом минулої доби втрати ворога на цьому напрямку склали майже 200 осіб.

Related video

Триває російське повномасштабне вторгнення в Україну. Окупанти не відмовилися від спроб окупувати Часів Яр Донецької області. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Часів Яр є одним з найбільш активних напрямків. Зокрема, ворог там не відмовився від своїх планів, всіляко намагаючись зайняти ці панівні висоти, на яких знаходиться Часів Яр. Активні бойові зіткнення тривають на напрямку, ворог намагається окупувати Кліщіївку та Андріївку, щоб відкинути наших захисників до каналу Сіверський Донець–Донбас. Ну і основні штурми та обстріли проводить ближче до Іванівського", — сказав Волошин.

Він також додав, що РФ кидає велику кількість сил та засобів задля захоплення міста, однак наразі їй не вдається просуватися на цьому напрямку.

"Протягом минулої доби було зафіксовано понад 1100 мінометних та артилерійських обстрілів на тому напрямку, саме на район Часового Яру припало 310 обстрілів з різних видів озброєння. Більшість із них приходиться на південну частину міста. Загалом ворожа авіація завдала 7 авіаударів, скинувши 4 КАБи. Ворог також провів чотири штурми, близько 70 окупантів було знищено, ще 130 — отримали поранення. Одного російського воїна було взято в полон", — наголосив Волошин.

Напередодні в Генштабі повідомили, що Сили оборони України у Харківській області посилюють передній край оборони. На цьому напрямку тривають активні бойові дії в районі Вовчанська.

На думку військового оглядача BILD Юліана Рьопке, ЗСУ різко змінили тактику і почали завдавати ударів вглиб російської території американськими ракетами. Він зазначає, що навіть російські пропагандисти почали звертати на це увагу.

27 травня стало відомо, що на Харківському напрямку українські бійці відбили атаки ворога в районах сіл Липці й Тернова. Крім того, ЗСУ контратакували в районах Вовчанська та Стариці.

Також 14 травня заступник командира другого штурмового батальйону 5 ОШБр Олексій Тарасенко розповів про вплив загострення Харківської ситуації на бойові дії в районі Часового Яру.