2-4 години зі світлом: українцям доведеться проводити більшу частину дня без електрики, — FT

За словами авторів матеріалу, метою останніх обстрілів росіян були теплові та гідроелектростанції, які буде набагато складніше і дорожче відремонтувати, відбудувати чи замінити.

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У зв'язку з інтенсивними обстрілами ЗС РФ української генерації, до зими мешканцям України, скоріше за все, доведеться проводити більшу частину дня без світла. Про це йдеться у матеріалі видання Financial Times.

"Один український урядовець описав суботній удар 1 червня як "руйнівний", у той час, як інший зазначив, що, скоріше за все, до зими мешканці проводитимуть більшу частину дня без світла", — пише газета.

Під час першої кампанії повітряних бомбардувань Росії взимку 2022-2023 років їх основним об'єктом була електрична мережа країни, яку, за словами чиновників та експертів, можна було відносно легко відновити. Проте цієї весни обстріли були спрямовані на теплові та гідроелектростанції, які буде набагато складніше і дорожче відремонтувати, відбудувати чи замінити.

Крім збільшення імпорту електроенергії з ЄС з 1,7 ГВт до 2,4 ГВт і введення в експлуатацію більшої кількості газових електростанцій, Кабмін України буде змушений піти на подальше непопулярне підвищення тарифів, переконаний керівник відділу енергетичних і кліматичних досліджень Київської школи економіки Борис Додонов.

"Якщо не вжити жодних заходів, згідно з нашим моделюванням, то, ймовірно, в січні населення матиме лише від двох до чотирьох годин електроенергії протягом дня", — сказав Додонов.

4 квітня гендиректор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що найближчим часом Україну чекають більш тривалі відключення світла.

При цьому 4 червня народний депутат України та член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк попередив, що взимку українцям доведеться проводити без електроенергії до 10 годин.