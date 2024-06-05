Мітинг на Житомирщині після смерті чоловіка: посадовця ТЦК відсторонять, — ОВА (відео)

Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко дав вказівку провести розслідування обставин смерті військовозобов'язаного у Баранівській громаді. Начальника місцевого ТЦК відсторонять від виконання службових обов'язків.

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У середу, 5 червня, у селі Баранівка Житомирської області під будівлю ТЦК та СП вишли понад сто людей. Місцеві жителі зібралися на акцію протесту після смерті 32-річного військовозобов'язаного у лікарні, якого доставили з ТЦК. Про це пише "Укрінформ" з посиланням на заступницю начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванну Сілецьку.

За її словами, поліцейські гарантували публічну безпеку та порядок, а ініціативна група громадян спілкувалася з представниками ТЦК. Сілецька додала, що грубих порушень правопорядку не було.

На опублікованих у мережі кадрах люди скандували: "Ганьба!". На мітинг переважно прийшли жінки.

Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що начальника 2 відділу Звягельського РТЦК та СП (м. Баранівка) буде відсторонено від виконання службових обов'язків на період слідчих дій.

"Під час розширеної наради з питань мобілізації дав вказівку провести неупереджене розслідування обставин смерті військовозобов'язаного у Баранівській громаді", — написав Бунечко у Facebook.

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Смерть військовозобов'язаного на Житомирщині

Нагадаємо, 4 червня у Баранівці на Житомирщині поховали 32-річного Сергія Ковальчука. Кількома днями раніше чоловіка з множинними травмами доставили до лікарні. Він перебував у комі. 2 червня Сергій помер. Рідні загиблого стверджують, що чоловіка побили в ТЦК.

У військкоматі причетність до смерті військовозобов'язаного відкинули. Житомирський обласний ТЦК та СП заявив, що чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю.

"Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету "швидкої". Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні", — йдеться в повідомленні ТЦК.

Фото: скриншот

Нагадаємо, 3 червня на Львівщині представники ТЦК на автомобілі збили велосипедиста, який намагався втекти від військкомів. У Львівському ОТЦК та СП заявили, що військовозобов'язаний викрикував нецензурні слова у відповідь на прохання пред'явити документи.

3 червня у Києві жінки "відбили" чоловіка, якого намагалися затримати співробітники ТЦК. Один із військовослужбовців не стримав емоцій і намагався вдарити цивільну особу, яка провокувала конфлікт.