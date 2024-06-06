Удар по Новошахтинському НПЗ у РФ: ЗМІ показали масштаб наслідків (фото)

Росіяни закрили одну з частин установки заводу спеціальними тросами, але такий "захист" не спрацював. Нововошахтинський НПЗ піддався третій атаці українських дронів від початку війни.

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У мережі показали наслідки атаки БПЛА на Новошахтинський нафтопереробний завод (НПЗ) у Ростовській області. Супутникові знімки опублікувала російська служба "Радіо Свобода" у четвер, 6 червня.

За даними сервісу Wikimapia, удар було завдано по установці ЕЛОУ-АВТ-2,5, яка використовується для отримання зріджених вуглеводневих газів.

На кадрах, що підтверджують місце пожежі, видно, що одну з частин установки захищали спеціальними тросами від дронів. За інформацією з відкритих джерел, експерти оцінили цей метод захисту як неефективний, зазначивши, що "кріплення тросів на меншій відстані захищатиме тільки від безпілотників з мінімальним зарядом або саморобних дронів з кумулятивними боєприпасами".

Раніше резервуари на Слов'янському НПЗ у Слов'янську-на-Кубані також накривали сітками від дронів.

Новошахтинський НПЗ має потужність 5 мільйонів тонн на рік і є найбільшим постачальником нафтопродуктів на півдні Росії.

Це не перша атака на цей завод. Він уже двічі зазнавав ударів українськими безпілотниками: 13 березня цього року і 22 червня 2022 року.

Нагадаємо, вночі 6 червня у Новошахтинську горів нафтопереробний завод. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив про пожежу на площі 50 квадратних метрів.

Раніше Фокус писав, як Росія намагається захистити своє небо від українських безпілотників, повторюючи досвід України із захистом ППО.