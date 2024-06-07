ЗС РФ атакували Полтавщину: ракета влучила у приватний будинок (відео)

За словами, очільника ОВА Філіпа Проніна, з-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Її госпіталізували у тяжкому стані.

Related video

У п'ятницю, 7 червня, Збройні сили Російської Федерації атакували цивільну інфраструктуру Полтавського району. Голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив про влучання у приватний будинок, у якому проживали люди.

З-під завалів будинку рятувальники дістали жінку. Її ушпиталили у вкрай тяжкому стані.

"Уламки ракет також пошкодили навколишні будинки. Рятувальна операція триває", — розказав Пронін.

О 15:09 Повітряні Сили попереджали, що в напрямку Полтавської області через Сумську рухається ракета. Повітряну тривогу в області оголосили о 14:51, тривала вона до 15:26.

Нагадаємо, в ніч на 7 червня ЗС РФ завдали комбінованого удару по території України. Росіяни запустили 53 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" та 5 крилатих ракет. Сили ППО працювали у Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях. В результаті повітряного бою українським оборонцям вдалося збити 48 дронів та усі крилаті ракети.

7 червня партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що росіяни завезли до порту в Новоросійську Російської Федерації крилаті ракети "Калібр". У Чорному морі перебуває 1 ворожий корабель, а в Азовському — 10, три з них є носіями "Калібрів".