Нардеп анонсував покращення ситуації зі світлом в Києві та області найближчим часом

Перший заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що розподіл сукупного обсягу електроенергії відбувався несправедливо, і в першу чергу від цього страждали Київ та Київська область.

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Ситуація з електропостачанням Києва та Київської області покращиться. Про це в коментарі "КИЇВ24" заявив народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

За його словами, розподіл сукупного обсягу електроенергії здійснювали несправедливо, і перш за все від цього страждали Київ та Київська область. Впродовж останніх 10 днів стало очевидним, що ситуація в столиці та області є аномальною, адже відключення електроенергії тривали по 15-18 годин на добу.

"У нас буквально найближчим часом значно покращиться ситуація із постачанням електроенергії і в місті, і в області. І це плюс. Бо очевидним стало те, що несправедливо ділиться оцей сукупний обсяг електроенергії, і в першу чергу страждав Київ і Київська область", — сказав Кучеренко.

До того ж парламентар додав, що такі тривалі відключення електроенергії в Києві та області неприпустимі, тому цю проблему потрібно було негайно вирішувати.

6 червня глава "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що в Україні запрацює додатковий блок на АЕС вночі проти 8 червня. Це на певний час покращить ситуацію в енергосистемі. І хоча графіки відключень не зникнуть, але стануть м’якші.

Водночас 3 червня в "Укренерго" прокоментували тривалі відключення електроенергії впродовж цього тижня, пояснивши такий крок непростою ситуацією в енергосистемі дефіцитом потужностей.