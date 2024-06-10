"Захоплення" Рижівки на Сумщині: в РНБО пояснили, чи можливий "Харківський" сценарій (карта)

Російські військові намагалися промацати українську оборону в напрямку Рижівки. Наразі ситуацію контролюють Сили оборони, розповів керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Related video

9 червня ворог почав заявляти про захоплення Рижівки в Сумській області. Проте за словами керівника "Центру протидії дезінформації" Андрія Коваленка, активних дій в прикордонні немає. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

ЗС РФ захопили Рижівку: позиція РНБО

Андрій Коваленко заявив, що те, що відбувається на Сумщині нині — це не початок того, що було на Харківщині.

"Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є "супутником" російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає", — сказав він.

Коваленко зауважив, що українські бійці контролюють ситуацію, противник отримав вогневе ураження. Крім цього, він наголосив, що "кадирівці" — це інформаційна армія, тоді як ставка зроблена саме на інформаційному компоненті.

Він додав, що станом на ранок не варто порівнювати ситуацію з Харківщиною, проте в прикордонні залишається загроза дій противника.

Чи дійсно ЗС РФ захопили Рижівку: хронологія подій

9 червня лідер Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що бійці полку "Ахмат-Чечня" спільно з військовими РФ захопили Рижівку в Сумській області. За його словами, українці нібито зазнали втрат та відступили.

Того ж дня аналітики DeepState зауважили, що Рижівка перебуває у сірій зоні з 2022 року. Зокрема, ворожа ДРГ часто заходить у населений пункт, тоді як українських бійців там майже немає. Тоді як голова Білопільської громади Юрій Зарко заявив, що росіяни не захопили Рижівку.

Ситуація на Сумщині

На момент виходу публікації в Генштабі ЗСУ та ОК "Північ" не повідомляли про можливе захоплення Рижівки на Сумщині.

Нагадаємо, 8 червня речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що противник перекинув "кадирівців" на північ Харківської області. Зокрема, противник вважає, що під час перегрупування військ "Ахмат" стримуватиме окупантів, які захочуть втекти.