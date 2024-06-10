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"Захоплення" Рижівки на Сумщині: в РНБО пояснили, чи можливий "Харківський" сценарій (карта)

Зображення російських військових
Фото: РИА Новости | Ілюстративне фото ЗС РФ

Російські військові намагалися промацати українську оборону в напрямку Рижівки. Наразі ситуацію контролюють Сили оборони, розповів керівник ЦПД Андрій Коваленко.

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9 червня ворог почав заявляти про захоплення Рижівки в Сумській області. Проте за словами керівника "Центру протидії дезінформації" Андрія Коваленка, активних дій в прикордонні немає. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

ЗС РФ захопили Рижівку: позиція РНБО

Андрій Коваленко заявив, що те, що відбувається на Сумщині нині — це не початок того, що було на Харківщині.

"Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є "супутником" російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає", — сказав він.

Коваленко зауважив, що українські бійці контролюють ситуацію, противник отримав вогневе ураження. Крім цього, він наголосив, що "кадирівці" — це інформаційна армія, тоді як ставка зроблена саме на інформаційному компоненті.

Він додав, що станом на ранок не варто порівнювати ситуацію з Харківщиною, проте в прикордонні залишається загроза дій противника.

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Чи дійсно ЗС РФ захопили Рижівку: хронологія подій

9 червня лідер Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що бійці полку "Ахмат-Чечня" спільно з військовими РФ захопили Рижівку в Сумській області. За його словами, українці нібито зазнали втрат та відступили.

Того ж дня аналітики DeepState зауважили, що Рижівка перебуває у сірій зоні з 2022 року. Зокрема, ворожа ДРГ часто заходить у населений пункт, тоді як українських бійців там майже немає. Тоді як голова Білопільської громади Юрій Зарко заявив, що росіяни не захопили Рижівку.

Карта на Сумщині Fullscreen
Ситуація на Сумщині

На момент виходу публікації в Генштабі ЗСУ та ОК "Північ" не повідомляли про можливе захоплення Рижівки на Сумщині.

Нагадаємо, 8 червня речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що противник перекинув "кадирівців" на північ Харківської області. Зокрема, противник вважає, що під час перегрупування військ "Ахмат" стримуватиме окупантів, які захочуть втекти.