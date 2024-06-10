Посилення мобілізації 2024: у Раді відповіли, чи з'являться повістки у "Резерв+"

Українці оновлюють свої військово-облікові дані через спеціальний застосунок "Резерв+". Стало відомо, чи планують через нього розсилати повістки й направлення на ВЛК.

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Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський розповів, чи з’являться після посилення мобілізації в Україні електронні повістки й направлення на ВЛК. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого в "РБК-Україна" 10 червня.

Мобілізація в Україні: чи з’являться електронні повістки

Веніславський запевнив, що запроваджувати електронні повістки у застосунку "Резерв+" не збираються.

"Це питання ми обговорювали й дуже дискутували над ним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна — електронних повісток через електронні кабінети не буде", — підкреслив він.

Мобілізація в Україні: чи будуть через "Резерв+" направляти на ВЛК

Нардеп також пояснив, що українці не отримуватимуть онлайн направлення на медкомісію.

"Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", — уточнив він.

Нагадаємо, також депутат Федір Веніславський розповів, чи планують у Верховній Раді подовжити термін оновлення військово-облікових даних після посилення мобілізації в Україні.

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