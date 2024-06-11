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ЗС РФ скинули 500-кілограмову бомбу на Костянтинівку: є постраждалі (фото)

Обстріл, обстріли України, Костянтинівка, Донецька область, удар КАБ, скинули бомбу
Фото: Донецька обласна прокуратура | Внаслідок атаки ЗС РФ госпіталізували людей похилого віку

Внаслідок удару були пошкоджені щонайменше 13 багатоквартирних будинків. Прокуратура порушила справу про порушення законів війни.

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Російські окупанти скинули на житловий квартал у місті Костянтинівка в Донецькій області "КАБ-500". Мирні мешканці отримали поранення. Про це 11 червня повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Атака відбулася 10 червня о 23:20. ЗС РФ завдали авіаудару по Костянтинівці. Попередньо, загарбники скинули "КАБ-500" з універсальним модулем планування й корекції.

Авіабомба влучила у житловий мікрорайон, поранення отримали п’ятеро осіб. Цивільні люди перебували у своїх квартирах та постраждали внаслідок розбитого скла й вибухової хвилі. У лікарні доставили людей похилого віку — 65-річного чоловіка й жінок віком від 63 до 88 років.

"У потерпілих діагностовано черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла — усім надано кваліфіковану медичну допомогу", — повідомили у прокуратурі.

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних житлових будинків. В оселях жителів Костянтинівки повибивало вікна й шибки.

Прокуратура порушила справу про порушення законів та звичаїв війни й розпочала досудове розслідування.

Обстріл, обстріли України, Костянтинівка, Донецька область, удар КАБ, скинули бомбу Fullscreen
Фото з місця подій
Фото: Донецька обласна прокуратура
Обстріл, обстріли України, Костянтинівка, Донецька область, удар КАБ, скинули бомбу Fullscreen
Фото з місця подій
Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, 10 червня приблизно о 19:00 ЗС РФ вдарили керованими авіабомбами по Харкову. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання на околиці міста в район житлової забудови.

В СБУ повідомили, що затримали агента ФСБ, який готував ракетний удар по Житомиру й Одесі. Ворожими цілями були військові навчальні заклади й шпиталі.