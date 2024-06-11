Бронетанковий кулак Варшави: у розпорядженні польської армії буде 366 танків Abrams

"Залізна дивізія" Війська Польського буде сформована з двох батальйонів, кожен з яких складатиметься з 58 американських машин. Таким чином дивізія стане одним із найсильніших тактичних з'єднань у Європі.

Related video

Польща активно нарощує свої бронетанкові сили, купуючи сучасні танки Abrams у США. Після завершення всіх постачань польська армія матиме у своєму розпорядженні 366 танків Abrams, що значно посилить її бронетанкові війська на тлі інших європейських країн. Про це 10 червня повідомило польське видання WP Tech.

А в публікації зазначається, що Польща уклала кілька великих контрактів на постачання танків Abrams. У квітні 2022 року було підписано договір на купівлю 250 машин варіанту M1A2 SEP v.3 вартістю 4,75 млрд доларів. До цього пакета також увійшли навчання, логістика та боєприпаси.

У січні 2023 року Міністерство оборони Польщі схвалило контракт на постачання 116 танків варіанту M1A1 FEP на суму 1,4 млрд доларів з аналогічним пакетом.

Перші постачання почалися в червні 2023 року, коли до Польщі прибули 14 танків M1A1 FEP. Протягом наступних шести місяців у країну доставили ще 26 танків цієї моделі, а в січні 2024 року — ще 29. Таким чином, наразі в Польщі перебувають 67 танків M1A1 FEP і 28 американських танків M1A2 SEPv2, переданих для навчальних цілей.

Тим часом у соціальних мережах з'явилися фотографії, які свідчать про те, що нова партія "Абрамсів" у кількості 50 машин уже на шляху з Південної Кароліни до Польщі.

Американський танк Abrams M1A2 SEPv2

"Залізна дивізія" Польщі

Таким чином після завершення всіх постачань Польща зможе сформувати два батальйони по 58 танків у кожному. Американська бронетехніка надійде на озброєння 18-ї механізованої дивізії, яка завдяки новим "Абрамсам", на думку колишнього міністра оборони країни Маріуша Блащака, стане одним із найсильніших тактичних з'єднань не лише в Польщі, а і Європі.

Також у матеріалі підкреслено, що закупівля танків M1A1 стала можливою завдяки тому, що ці машини були виведені зі складу Корпусу морської піхоти США і зберігалися на складах. Перед відправленням до Польщі танки були адаптовані до вимог польської армії, відремонтовані, а броня була частково замінена.

Попри те, що M1A1 є найстарішою версією Abrams, він зазнав безліч модернізацій. Пакет Firepower Enhancement Programme охоплює поліпшення тепловізора, системи управління вогнем, навігаційного модуля, лазерного далекоміра та інших компонентів. Танки оснащені гладкоствольною гарматою M256 калібру 120 мм, а як силова установка виступає газотурбінний Honeywell AGT1500, що дає змогу використовувати різні види палива.

Важливо

Український фронт став кладовищем танків: які рішення знайдуть розробники ОБТ (фото)

Нагадаємо, на початку поточного року Польща піднялася на третє місце серед країн НАТО за військовою міццю на тлі загроз з боку РФ. Це стало можливим завдяки укладеним контрактам на постачання ОБТ Leopard і американських M1A1 Abrams різних модифікацій.