Ракетний удар Росії по Кривому Рогу: Зеленський повідомив про 6 загиблих та 11 постраждалих (відео)

В Дніпропетровській ОВА підтвердили, що росіяни поцілили у житловий сектор. Згодом президент опублікував пост, повідомивши про загиблих.

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Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу та влучили у житлові будинки. Президент Володимир Зеленський опублікував пост в Facebook, повідомивши про шістьох загиблих та 11 постраждалих.

Він зазначив, що тільки ППО можуть гарантувати безпеку людей.

"Щодня й щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО… Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх", — написав президент.

Обстріл Кривого Рогу

До Зеленського інформацію про наслідки удару повідомляв голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він не повідомив подробиці, але зазначив, що вже розгорнуто штаб допомоги людям, де працюють психологи. Та попросив приносити плівку, цвяхи та інші будматеріали.

"Також буде надано допомогу з тимчасового розселення тим, кому це необхідно. Все на місці, працюємо", — зазначив Вілкул.

Раніше Сили оборони півдня попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння та рух швидкісної цілі у напрямку міста.

Нагадаємо, цієї ночі на Дніпропетровщині працювала ППО, вдалось збити 11 ворожих "Шахедів". Було пошкоджено дев'ять приватних будинків.

Також вперше з 31 травня ЗС РФ били по Києві та Київській області ракетами та дронами-камікадзе. Військовий експерт припустив, що це було зроблено за для того, щоб з'ясувати наскільки добре захищена столиця системами ППО.