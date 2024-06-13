Відповідь на агресивну риторику РФ: чому у льотчиків НАТО додалося роботи на Балтиці

Активність російської авіації над Балтикою зумовлена нарощуванням західних сил на східних рубежах, а також найбільшими навчаннями сил НАТО BALTOPS. Крім того, у Кремлі побоюються ударів по Калінінграду.

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Останнім часом кілька російських літаків були перехоплені винищувачами НАТО з Німеччини, Італії та Іспанії, які злетіли з баз у Латвії, Польщі та Литві. Згідно зі знімками, наданими повітряним командуванням НАТО, винищувачі Eurofighter Typhoons і F-18 перехоплюють літаки-розвідники Іл-20 і вантажні літаки Ан-12, що пролітають над Балтійським морем. Про причини зростання активності бойової авіації в регіоні розповіли 12 червня оглядачі Army Recognition.

В Альянсі зазначили, що ці польоти відбуваються щодня і не є незаконними, оскільки використовуються міжнародні повітряні коридори над морем. Однак частота таких перехоплень значно зросла, збільшившись на 20-25% у першому кварталі 2024 року, до того ж у нинішніх умовах спостерігається збільшення кількості літаків-шпигунів порівняно з попередніми роками.

Повітряне командування НАТО пророкує зростання активності Росії в небі над Балтійським морем у червні, що пов'язано зі щорічними навчаннями BALTOPS, які проходять з 7 по 20 червня. Ці навчання стали найбільшими в історії, оскільки в них беруть участь понад 50 військових кораблів, 25 літаків і 9000 військовослужбовців із 20 країн. Крім того, вперше в них візьме участь Швеція, яка нещодавно вступила в НАТО, що викликає стурбованість Кремля.

Мотивація Кремля

У Росії великомасштабні навчання розглядають як свідчення більш агресивної поведінки НАТО. Так, голова Прикордонної служби ФСБ Володимир Кулішов заявив про підвищену розвідувальну активність альянсу в сусідніх із РФ державах-членах, а провідний російський експерт з Прибалтики Микола Межевич заявив про можливість нападу НАТО на Калінінград, що призведе до розв'язування Третьої світової.

Характер загроз

Західні льотчики зараз рідше виявляють російські винищувачі та стратегічні бомбардувальники, які наближаються до повітряного простору союзників. У більшості випадків перехоплюють літаки спостереження або транспортні літаки.

"Точна причина зміненої поведінки Росії незрозуміла, але припускають, що Москві потрібні її бомбардувальники й винищувачі в Україні, оскільки бойові дії там стають дедалі інтенсивнішими", — пишуть експерти.

Важливо

Винищувачі НАТО перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем

НАТО стверджує, що російські військові літаки часто не передають код транспондера, не подають плани польотів і не спілкуються з авіадиспетчерами, що створює додаткові ризики в повітряному просторі.

Тим часом після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року НАТО посилила свою присутність на східному фланзі, направивши туди більше винищувачів і створивши наземні системи ППО.

Нагадаємо, 12 червня стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress ВПС США разом зі шведськими винищувачами та протичовновим літаком P-3 Orion ВМС Німеччини вийшли на рубежі пуску ядерних ракет, метою яких є російський Калінінград.