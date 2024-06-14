Повістка, надіслана поштою, буде вважатися врученою: в Міноборони назвали умову (відео)

За словами речника відомства Дмитра Лазуткіна, зараз повістку можна вважати врученою, якщо людина поставила особистий підпис.

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Повістки в Україні після 16 липня можуть почати надсилати звичайною поштою після завершення встановленого законодавством строку 60 днів на уточнення військово-облікових даних. Про це заявив спікер Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Поштою рекомендованим листом дійсно будуть надсилатися повістки після 16 липня. Наразі повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто – тоді так", — наголосив представник відомства.

Окремо Лазуткін прокоментував алгоритм вручення повісток поштою після 16 липня.

"Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється знову ж таки під підпис, або вона повертається і таким чином знову ж таки вважається, що вона була доправлена… Якщо людини не було фізично на місці і повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення", — зазначив прессекретар Міноборони.

Лазуткін про вручення повісток поштою

Раніше зазначалося, що повістку у двері не будуть вважати законно врученою. При цьому повістку можна буде назвати врученою у випадку вручення її особисто людині, якій вона адресована. Також на ній повинен стояти підпис про отримання. Інакше — цей документ не буде мати юридичної сили.

Нагадаємо, 14 червня у пресслужбі Волинського ОТЦК та СП назвали випадки, коли чоловіки можуть проігнорувати повістку.

Також 11 червня повідомлялося про засудження у Львові чоловіка, який категорично відмовився від повістки та заявив, що не готовий до служби у лавах ЗСУ.