На Донеччині в окупантів "самоліквідувалася" їхня пускова установка ЗРК, — соцмережі

В мережі користувачі припустили, що такий вибух свідчить про те, що могла розірватися ракета "Іскандер", або балістична ракета північнокорейського виробництва.

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Російські окупанти втратили пускову установку ЗРК в районі Оленівки на Донеччині. Вона вибухнула просто під час запуску ракети. Відео зафільмували випадкові водії, які проїздили дорогою повз, і воно потрапило в соцмережі.

"Цікаве відео шириться твітером, але досі до кінця невідомо, що відбувається. На відео швидше за все пуск ракети з невідомої системи. Дивлячись на місце розташування, цілком ймовірно якийсь ЗРК (47,84859 37,67839). Пуск ракети розпочинається і моментально закінчується потужним вибухом на місці ймовірної пускової установки", — йдеться в повідомленні мілітарного телеграм-каналу "Кravchuk".

В мережі користувачі припустили, що такий вибух свідчить про те, що могла розірватися ракета "Іскандер", або балістична ракета північнокорейського виробництва. Також знайшлися ті, хто вважає, що це вибухнула ракета С-300:

Цікаво що пуск вертикальний, отже "Панцирі" і "Буки" відпадають. Залишаються С-300, С-400 і "ТОРи". А, можливо, приліт з "Хаймарсу", а цей пуск — спроба перехопити ракету в останній момент, на кінцевій траєкторії швидкість ракети дуже велика і навряд потрапить на звичайну камеру.

Є відео, як бахнули там "Тюльпан", ракета схоже не вилітає, а прилітає.

Дивізіон, який С-400 під Бєлгородом уразили, пишуть, що С-300 або "Іскандер".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у російських гаубиць на фронті почало частіше розривати стволи. Причиною цього може бути зношеність озброєння ЗС РФ та брак північнокорейських снарядів.