Бійці підрозділу ГУР KRAKEN показали вуличні бої за Часів Яр: відео з екшн-камери

Бійці ГУР маневрували в міській забудові, знищували росіян з різних видів штурмової зброї, глушили ворожі FPV мобільними засобами РЕБ та рятували життя пораненим побратимам.

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Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN зараз перебувають в місті Часів Яр на Донеччині, де ведуть активні бої з російськими окупантами. Реалії одного з боїв із ЗС РФ серед міських руїн, зафільмовані нашоломними камерами бійців, показали в ГУР Міноборони.

"Злагоджена механіка дій тактичної групи розвідників у червоній зоні заслуговує на особливу увагу. Погляньте, як чітко, сміливо та спокійно діють спецпризначенці ГУР МОУ", — йдеться в повідомленні.

Під час боїв з російськими окупантами, які зафільмували екшн-камери, бійці ГУР маневрували в міській забудові, знищували росіян з різних видів штурмової зброї, глушили ворожі FPV мобільними засобами РЕБ та рятували життя пораненим побратимам.

Нагадаємо, що в ЗСУ повідомлялли, що підрозділи ЗС РФ обходять позиції ЗСУ на Горлівському напрямку. На південному фланзі вони наближаються до траси, яка веде на Покровськ та Костянтинівку. Північніше — атакують Часів Яр.

Раніше Фокус розповідав про прорив ЗС РФ у східний мікрорайон "Канал" у Часовому Ярі. Ворог досяг успіху, бо тиснув на позиції Сил оборони з двох боків.