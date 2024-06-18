Третє покоління гвинтівки: чеські зброярі показали новий флагман CZ BREN 3 (відео)

Новий варіант популярної штурмової гвинтівки представлений у двох калібрах 5,56×45 НАТО і .300 AAC Blackout з різною довжиною ствола.

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Зброярі компанії Česká zbrojovka показали на виставці Eurosatory 2024 третє покоління надзвичайно популярної гвинтівочної платформи CZ BREN, що стоїть на озброєнні чеської армії та інших збройних сил по всьому світу. Йдеться про модульну багатокаліберну модель CZ BREN 3, яка вирізняється високою надійністю, точністю, міцністю і комфортом стрільби. Про це 17 червня повідомив ресурс Defence Industry Europe.

CZ BREN 3 випускається у двох основних калібрах з кількома варіантами довжини ствола:

5,56×45 НАТО : стволи довжиною 7 дюймів (180 мм), 11, 14,5 і 16,5 дюймів (420 мм).

: стволи довжиною 7 дюймів (180 мм), 11, 14,5 і 16,5 дюймів (420 мм). .300 AAC Blackout: стволи довжиною 7 і 9 дюймів (228 мм).

Усі стволи виготовлені методом холодного кування, що забезпечує високу точність, а хромування значно збільшує їхню міцність. Трипозиційний регулятор газового порту дає змогу оптимізувати роботу гвинтівки під час використання супресора або в несприятливих умовах.

Порівняно з попередниками третє покоління штурмової гвинтівки BREN можна з першого погляду впізнати за сучасним алюмінієвим руків'ям M-LOK для встановлення широкого спектру аксесуарів. Також доступні цівки STANAG 4694 і Suppressor-Ready для встановлення глушника.

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Зброя має амбідекстерні органи управління в стилі сімейства AR, що охоплюють перемикач режимів стрільби — безпечний, одиночний постріл, повний автомат, — затримку затвора та безповоротне руків'я перезарядження, розміщене з обох боків зброї. Ручки можна міняти місцями, що робить гвинтівку зручною для стрільців-лівшів.

Модульна конструкція забезпечує універсальність для конкретної місії, даючи змогу швидко переобладнати гвинтівки, адже її оснащено складним чотирипозиційним телескопічним прикладом із високоміцного полімеру, а також можна укомплектувати прикладом у стилі PDW.

Таблиця нижче наводить опціональні варіанти довжини ствола та інші технічні характеристики нових моделей BREN 3:

Раніше повідомлялося, що чеські зброярі представили компактний пістолет-кулемет CZ Scorpion EVO 3 S2 micro. Зброя є прямим спадкоємцем однойменного дуже успішного пістолета-кулемета CZ Scorpion EVO 3, який представлений на ринку з 2011 року.