"Смертельний номер": у ВМС назвали рівень загрози висадки російського десанту на півдні (відео)

За словами спікера Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, за 2 роки можливості противника в морі істотно знизилися. Відповідно, підійти до узбережжя ближче, ніж на 100 миль, у росіян не вийде.

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Розмови про те, що росіяни можуть висадити морський десант у південних українських регіонах не мають сенсу, адже навіть спроба матиме для противника глобальні наслідки. Про це заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук під час брифінгу.

За його словами, єдине місце, де ЗС РФ сьогодні можуть висадити десант — узбережжя тимчасово окупованих українських регіонів. На тих локаціях, які росіяни і так незаконно утримують контроль. За 2 роки можливості противника також вдалося суттєво знизити.

"Підійти до нашого узбережжя — це квест не просто із зірочкою, а смертельний номер у принципі. Щонайменше, ніж на 100 морських миль до нашого берега підійти вони не можуть, тим паче такими великими цілями, як ВДК (великі десантні кораблі)", — заявив Дмитро Плетенчук.

Окремо речник Військово-морських сил додав, що засобів доставки десантних сил у росіян також не залишилося. Подібні операції загалом одні з найскладніших і найчастіше є окремими, щоб підтримати сухопутні компоненти.

Відповідно, якби ЗС РФ ще на початку вторгнення дійшли до Одеської області, тоді можливо був би сенс для них, а так — висадка десанту фактично неможлива і безглузда.

"Ця операція в принципі втрачає сенс, тому зараз подібних ситуацій очікувати не слід", — підсумував Дмитро Плетенчук.

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Нагадаємо, ще 7 червня начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявляв, що курортний населений пункт Затока закритий для туристів і пов'язано це з ризиком висадки російського десанту. За його словами, пляжі в Затоці "дуже зручні" для висадки десанту, тому про відновлення курорту зараз не йдеться.