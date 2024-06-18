Перший російський танк-черепаху Т-62МВ затрофеїли бойові медики ТрО, — журналіст (відео)

Юрій Бутусов розкрив "цікаві подробиці" взяття під Кліщіївкою історичного трофея — екіпажу російського танка.

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Бойові медики з 244-го батальйону тероборони взяли в полон екіпаж першого російського танка-черепахи Т-62МВ. Про цікаві подробиці взяття під Кліщіївкою історичного трофея розповів журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

"Ворожий танк і полонених захопили бійці 22-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України", — ідеться в публікації на сторінці у Facebook ветерана і військового експерта Андрія Шора.

Місце, де захопили танк-черепаху Т-62МВ

ЗСУ захопили танк-черепаху Т-62МВ

ЗСУ захопили танк-черепаху Т-62МВ

ЗСУ захопили танк-черепаху Т-62МВ

За слова Бутусова, ЗСУ показали повне відео захоплення першого трофейного ворожого "Цар-мангала" з екіпажем. Відео зняли воїни 22-ї ОМБр. На ньому після кількох влучань Т-62М зупиняється, далі українські захисники захоплюють бронемашину і беруть у полон військових РФ, танкістам зв'язують руки та спокійно викрадають справний танк.

Нагадаємо, що 18 червня повідомлялося, що у Франції показали новий бойовий дрон Colibri, який скоро передадуть Україні.

Також повідомлялося, що 18 червня Офіс генпрокурора розповів про випадок обезголовлення українського військового в полоні російських окупантів. Опублікували фото з відрізаною головою на машині.