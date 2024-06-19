Пошкоджені будинки та поранені цивільні: деталі нічної атаки Shahed на Україну (фото)

ЗС РФ атакували українські регіони 21 ударним дроном-камікадзе Shahed, пуски яких здійснювалися з окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська. Руйнування зафіксовані щонайменше у двох областях України.

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ЗС РФ в ніч проти 19 червня атакували низку українських областей ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Вибухи лунали у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях. Про результати бойової роботи українських захисників повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"У ніч на 19 червня 2024 року російські окупанти атакували 21 ударним БпЛА типу "Shahed-131/136" із напрямків Приморсько-Ахтарськ – РФ та мис Чауда – Крим. Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed", — проінформував Микола Олещук.

Атака БпЛА на Львівщині

Російські окупанти атакували Львівщину 5 "шахедами". Їх усі збили сили протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"За інформацією від ПвК "Захід", станом на 05:55, під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники. Під час другої тривоги, яка тривала з 04:27 по 05:24, нашу область намагався атакувати ще один "шахед". Усіх їх наші воїни ППО збили", — проінформував голова ОВА.

Зазначається, що під час першої нічної атаки "шахедів" на Львівщині постраждав 47-річний чоловік у Малехові. Він отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про пошкодження у Малехові.

"Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Вибито 20 вікон. Пошкоджено офісне приміщення. Тут госпіталізували охоронця, про якого писав вище. Стан середньої важкості. У приватному секторі вибито вікна у 5 будівлях", — зазначив Андрій Садовий.

Атака БпЛА РФ на Миколаївську область

Як повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, над регіоном сили ППО в ніч проти 19 червня збили один ворожий безпілотник.

"Уночі, 19 червня, силами та засобами протиповітряної оборони було знищено ворожий БпЛА типу "Shahed-131/136". У Первомайському районі зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА. Постраждалих немає. Учора, 18 червня, о 09:45 удару дроном-камікадзе типу FPV та о 20:00 артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада. Постраждалих немає", — проінформував Кім.

Атака Shahed на Дніпропетровщині

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область щонайменше чотирма "шахедами". Їх збили у різних районах. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною 4 "шахеда". По два – у Криворізькому та Нікопольському районах. На решті території області було більш-менш спокійно. Повітряна тривога сповіщала про небезпеку. Але, на щастя, всюди минулося без прильотів", — зазначив Лисак.

Атака "шахедів" на Кіровоградщині

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про атаку ударних дронів-камікадзе в Олександрійському районі.

"Внаслідок ворожої дронової атаки в Олександрійському районі в кількох приміщеннях пошкоджені вікна. Попередньо — без постраждалих.Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі", — написав він.

Атака на Хмельниччині

На Хмельниччині сили протиповітряної оборони збили 1 "шахед", і зараз шукають місце, куди впали його уламки. Про це повідомив голова Хмельницкої ОВА Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО ЗСУ знищили один ворожий БпЛА типу "Shahed". Місце падіння уламків встановлюється. Звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна наразі не надходило", — зазначив він.

Нагадаємо, що дві компанії з ФРН постачають до Росії епоксидну смолу. Цей продукт використовується для виробництва БпЛА, хоча й не перебуває під санкціями Заходу.