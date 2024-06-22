Мобілізація у липні: чи призвуть до ЗСУ чоловіків, які не проходили строкову службу

Перед відправленням до частини громадяни, які не мали строкової служби, повинні пройти військову підготовку. Її мета — надання необхідних навичок володіння зброєю, засвоєння основ військової справи, розповів юрист Данило Гончаренко.

Related video

Мобілізувати до ЗСУ можуть чоловіків від 18 до 60 років за винятками, передбаченими законодавством. Непроходження строкової служби не є підставою для звільнення від призову. Про це повідомив юрист Данило Гончаренко.

Коли мобілізують чоловіків, які не проходили строкову службу

Він зауважив, що ті, хто не проходив строкову військову службу, формують так званий громадський резерв. У результаті ці чоловіки можуть бути залучені для комплектування і поповнення радів військових ЗСУ, Нацгвардії та інших військових формувань. Тому єдиною умовою для їхнього призову є придатність до служби за висновком ВЛК.

"Водночас зважаючи на відсутність попередньої військової підготовки, таких новобранців спершу необхідно навчити основам військової справи в навчальних центрах чи на полігонах до того, як вони зможуть безпосередньо долучитися до бойових дій", — сказав Данило Гончаренко.

За його словами, таких громадян не можна відразу відправити на передову без належного навчання. Цей резерв — важливе джерело для періодичного ротаційного поповнення особового складу в разі триваючого конфлікту та потреби в додаткових силах.

Юрист додав, що перед відправленням до військової частини такі громадяни повинні пройти військову підготовку, метою якої є надання необхідним навичок володіння зброєю, тактичної підготовки та засвоєння основ військової справи.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що під час видачі повісток патрулі можуть супроводжувати працівників ТЦК та СП "за їхнім бажанням і по можливостях". Правоохоронці завжди поруч, аби уникнути порушень порядку.

Раніше повідомляли, що жінок можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Проте це можливо лише за їхнім власним бажанням.