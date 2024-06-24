Ракетний обстріл Одеси: уражено цивільний об'єкт, є поранені і врятований собака (фото)

На цей час відомо про трьох постраждалих. 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років шпиталізували. Також рятувальник "Муніципальної варти" дістав з-під завалів собаку.

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Російські окупанти зранку 24 червня завдали ракетного удару по Одесі. Удар прийовся по цивільній інфраструктурі. Про це в телеграм-каналі повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок російської атаки зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі. Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їхня кількість уточнюється. Нині триває ліквідація пожежі", — проінформував він.

За повідомленням міського голови Одеси Геннадія Труханова, внаслідок ракетної атаки постраждали двоє людей.

"На місці працюють рятувальники та оперативні служби. Наразі відомо про двох постраждалих. Рятувальник добровольчого загіну КУ "Муніципальна варта" врятував собаку, що був під завалами", — проінформував він.

Згодом кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Одесі зросла.

"Унаслідок атаки РФ по Одесі є троє травмованих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Їх шпиталізували", — повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Зранку 24 квітня моніторингові канали повідомили про пуск крилатих ракет РФ. 2 з них пролетіли Миколаївську область і попрямували на Одесу.

Згодом стало відомо, що крилаті ракети припинили своє існування в межах Одеського району, а жителі Одеси чули вибухи.

Нагадаємо, що в окупованому Криму вночі 23 червня лунали вибухи. Гучно було в районі військової частини в Вітіно неподалік Саків, в Євпаторії, Заозерному, Донузлаві, Молочному