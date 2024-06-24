Автоматична відстрочка від мобілізації онлайн: коли запрацює і кого буде стосуватися

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко сподівається, що автоматична відстрочка онлайн запрацює до кінця літа. Серед тих, хто зможе її оформити — особи з інвалідністю і батьки трьох дітей.

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Міністерство оборони України продовжує працювати з впровадженням цифрових сервісів для військовозобов'язаних. Однією з ініціатив є можливість оформлення відстрочки від служби онлайн. Про це в інтерв'ю виданню "NV" заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, відомство вже налагодило взаємодію з вісьмома державними реєстрами для автоматичного збереження інформації про чоловіків призовного віку, а також планує інтегрувати ще більше баз даних.

Черногоренко зазначила, що у деяких випадках відстрочка має надаватися автоматично, без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування (ТЦК) і збору документів. Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю і батьків трьох та більше дітей.

"Ці дані вже є у держави в тому чи іншому вигляді. Наприклад, родинні зв’язки, зв’язок між батьком, матір'ю і дітьми є в Державному реєстрі актів цивільного стану. І вже зараз в нас з цим реєстром є взаємодія. Ми хочемо достатньо швидко закрити найрозповсюдженіші кейси, щоб Резерв+ став абсолютно цифровим аналогом ТЦК, і всі сервіси, які можна автоматизувати, не забирали час і ресурси наших громадян", — пояснила посадовиця.

Заступниця міністра оборони поінформувала про орієнтовні терміни запуску цієї ініціативи. Наразі команда активно працює над технічною підтримкою нових сервісів.

"Я думаю, що протягом літа ми вже зможемо випробувати цю взаємодію", — сказала Черногоренко.

Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію, багатодітні батьки, які не живуть зі своїми дітьми та не платять аліменти, не будуть мати відстрочки від мобілізації.

Раніше адвокат Андрій Карпенко заявив, що чоловіка, чия жінка вагітна третьою дитиною, можуть мобілізувати. Право на відстрочку чоловік матиме тільки після народження дитини.