Унікальний випадок: бійці ЗСУ збили ворожий дрон з 25-мм гармати на БМП Bradley (відео)

Як зазначили аналітики, російський FPV-дрон українські бійці знищили за рекордно мінімальну кількість пострілів.

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Українські захисники, які входили до екіпажу бойової машини піхоти Bradley, збили на Покровському напрямку ворожий FPV-дрон з 25-мм гармати M242 Bushmaster. Про це повідомила 47-ма окрема механізована бригада ЗСУ.

"Унікальний випадок! Екіпаж БМП Bradley збив ворожий FPV-дрон з гармати Bushmaster. Воїни 47 ОМБр пішли на випередження та не дозволили уразити американську машину", — йдеться у підписі до відео.

На відео видно, що ворожий дрон підлітає до БМП, у якій перебувають українські бійці. Навідник побачив російський FPV-дрон у прицілі тепловізора й відкрив вогонь на ураження.

Як зазначили експерти порталу Militarnyi, вогонь вівся звичайними 25-мм боєприпасами без функції повітряного підриву.

"Завдяки високій майстерності оператора озброєння Bradley, високоманеврена та малогабаритна ціль була знищена за мінімальну кількість пострілів", — йдеться у матеріалі журналістів.

Нагадаємо, 26 червня німецьке видання BILD повідомило, що Збройні сили України змогли контратакувати росіян в районі міста Часів Яр на Покровському напрямку та вибили їх з мікрорайону "Канал" на підступах до міста.

У цей же день речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх заявив, що ЗС РФ залишаються заблокованими на Агрегатному заводі у Вовчанську.