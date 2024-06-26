Чи підуть ЗС РФ у наступ на Сумщині: відповідь Генштабу

На кордоні з Сумською областю росіяни сконцентрували певне угрупування. За словами джерела в Генштабі ЗСУ, це зроблено для того, аби українські бійці залишалися в напрузі.

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Збройні сили Російської Федерації не створюють наступальних угруповань у Сумській області. Проте окупанти неподалік кордону сконцентрували певну кількість військових. Про це повідомило видання "РБК-Україна" з посиланням на джерело в Генштабі ЗСУ.

"Росія не створює наступальних угруповань у Сумській області", — зауважило джерело.

За його словами, на півночі Сумської області існує загроза диверсійно-розвідувальних дій. Крім цього, противник може обстрілювати прикордоння.

Крім цього, джерело розповіло, що російські окупанти сконцентрували певну кількість військ по той бік кордону, аби українські бійці залишалися в напрузі.

Нагадаємо, 21 червня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що російські військові не мають достатньої кількості сил та засобів для того, щоб здійснити вторгнення в Сумській області. За його словами, все одно потрібно готуватися до розвитку будь-яких ситуацій, поки Україна має такого сусіда як Російська Федерація.

Аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 12 червня розповіли, що в Сумській області зменшилася кількість російських диверсійно-розвідувальних груп. Ба більше, противнику не вдалося встановити тривалу присутність в населеному пункті Рижівка.