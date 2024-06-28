Прильоти і пожежа: у РФ заявили про масштабні атаки українських БПЛА, деталі

Російська ППО, як відзвітували в МО РФ, нібито знищила вночі 25 українських БПЛА над п'ятьма регіонами. Однак удар дрона по нафтобазі в Тамбовській області до зведення не потрапив.

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Російська протиповітряна оборона сьогодні вночі нібито знищила 25 українських безпілотників над територією Брянської, Смоленської, Воронезької, Курської та Ростовської областей. Про це повідомляє Міноборони РФ.

Уточнюється, що над територією Брянської області знищено 12 БПЛА, над територією Смоленської області знищено дев'ять БПЛА, два БПЛА знищено в Курській області, ще один БПЛА знищили у Воронезькій області, а в Ростовській області перехоплено один БПЛА.

Брянщина

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що три безпілотні літальні апарати літакового типу знищено над Трубчевським районом, ще два безпілотні літальні апарати літакового типу знищено над Трубчевським і Навлинським районами, і над Навлинським і Суземським районами також було знищено два безпілотні літальні апарати літакового типу. У всіх цих випадках постраждалих і руйнувань немає, — зазначив він. Водночас, за його інформацією, над самим містом Брянськом безпілотний літальний апарат нібито було подавлено засобами РЕБ.

"Унаслідок падіння безпілотника частково пошкоджено дах адміністративної будівлі", — відзвітував губернатор.

Смоленщина

Над Починковським районом силами ППО і РЕБ припинено спробу атаки 9 дронів-камікадзе на військовий об'єкт ЗС Росії, повідомив губернатор області Василь Анохін, який зазначив, що внаслідок падіння уламків постраждалих і руйнувань не зафіксовано.

Курщина

У Курській області тривога тривала понад п'ять годин.

Губернатор Олексій Смирнов про "знищені" вночі два дрони, які згадувалися у зведенні МО РФ, нічого не повідомляв. Однак протягом четверга, 27 червня, у прикордонних районах регіону, за його словами, було ліквідовано і знешкоджено 32 українських дрони. Атаки БПЛА відзначалися поблизу селища Теткіне, сіл Веселе і Ходейкове, хутора Зоря Глушківського району, села Миколаєво-Дар'їне Суджанського району, села Локоть Рильського району.

Воронежчина і Ростовщина

Аналогічно "відзвітував" і губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. Після початку атаки він попросив жителів "зберігати спокій". Губернатор же Ростовської області Василь Голубєв взагалі не згадав про нічну атаку.

Тамбовщина

О 4:35 ранку в Мічурінському муніципальному окрузі Тамбовської області зафіксовано приліт БПЛА на нафтобазу, повідомив губернатор краю Максим Єгоров.

Унаслідок цього, за його словами, утворилося "невелике загоряння", яке локалізували силами Головного управління МНС Росії в Тамбовській області, пожежної охорони нафтобази та 11 пожежними розрахунками.

Також він заявив, що "ситуація під контролем", водночас запевняючи, що в разі потреби "буде проведено евакуацію" місцевих жителів.

Зазначимо, що у зведенні МО РФ Тамбовська область не згадувалася.

Нагадаємо, ВМС у взаємодії зі Службою безпеки України ліквідували 20 дронів типу Shahed-136/"Герань-2", 50 ударних БПЛА типу "Ланцет", 40 розвідувальних безпілотників типу ZALA і 10 розвідувальних БПЛА типу SuperCam, вдаривши по військовому полігону в Єйську Краснодарського краю.