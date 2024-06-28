Прикордонники показали, як під Бахмутом знищили ворожу гармату "Гіацинт-Б" та окупантів (фото)

На відео видно, що російські окупати намагались замаскувати гармату "Гіацинт-Б" у лісосмузі, проте оператор українського дрона знайшов та знищив її.

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Військовослужбовці прикордонної бригади "Помста" на Бахмутському напрямку знищили російську гармату "Гіацинт-Б", іншу ворожу техніку та кількох окупантів. Відповідне відео оприлюднила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Ліквідовані окупанти, спалені позиції та вороже озброєння: пілоти FPV-дронів прикордонної бригади "Помста" влучно б’ють по піхоті противника на Бахмутському напрямку", — йдеться у підписі до відео.

В ДПСУ уточнили, що ліквідували не менше трьох та поранили понад п'ять російських загарбників.

Загалом знищено й пошкоджено:

152-мм гармату 2А36 "Гіацинт-Б";

КамАЗ-5350;

легковий автомобіль;

позашляховий мотоцикл.

На відео видно, як українські захисники влучають в окоп, де лежить російський загарбник. Після скиду боєприпасу він ще може рухати руками, але вже не встає.

В окупанта поцілили снарядом Фото: Скриншот

Крім того, на кадрах зафіксовано, як оператори українських дронів влучають у Камаз, який рухається ґрунтовою дорогою.

Знищення ворожого Камазу Фото: Скриншот

Також прикордонники показали, що гармата 2А36 "Гіацинт-Б" була замасковано у лісосмузі, проте це не врятувало її від знищення.

Знищення ворожої гармати "Гіацинт-Б" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 27 червня Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України показала, як знищує росіян, які прикидаються мертвими на полі бою у Харківській області.

У цей же день українські прикордонники затримали одразу 24 чоловіків призовного віку, які намагались незаконно перетнути кордон між Україною та Молдовою.