Робот Wall-E і рюкзаки за €7000: ЗС РФ знайшли захист від українських дронів, — ЗМІ (відео)

За словами журналістів, розробку назвали на честь робота-рятувальника з популярного діснеївського мультфільму. Це перша система радіоелектронної боротьби на гусеничному шасі, яку випустили у РФ.

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Російські війська намагаються захищати від дронів не тільки великі моторизовані підрозділи, а й окремих солдатів. На фронті використовується новітня гусенична машина проти БПЛА — безпілотний робот під назвою Wall-E. Про це пише польське видання Сyfrowa.

Повідомляється, що машину назвали на честь робота-рятувальника з популярного діснеївського мультфільму. Це перша російська система радіоелектронної боротьби на гусеничному шасі. У неї немає наступального озброєння, натомість вона оснащена антенами та системою глушіння радіо- і GPS-сигналів.

За даними російських ЗМІ, Wall-E пройшла польові випробування в червні та призначена для забезпечення захисту сухопутних військ, акумулятор дає змогу забезпечити багатогодинну роботу й активну радіоелектронну боротьбу.

РЕБ

"Це створює свого роду невидимий купол, який робить марними розвідувальні дрони та камікадзе. Компанія Rebovet, виробник цього обладнання, гарантує, що система зможе пригнічувати зв'язок із дронами в радіусі до 300 метрів", — зазначається в публікації.

За словами журналістів, завдяки таким пристроям дрони падають за 250 метрів від цілі

Окремі солдати ЗС РФ стали отримувати аналогічні системи у вигляді "рюкзаків-глушилок".

Wall-E

Солдатський рюкзак заглушить дрони

Окремі солдати ЗС РФ стали отримувати аналогічні системи у вигляді "рюкзаків-глушилок". За словами журналістів, завдяки таким пристроям дрони падають за 250 метрів від цілі. Але такі рюкзаки використовують і українські військові.

Цей мобільний пристрій складно відстежити, він перериває зв'язок дрона з оператором. Але рюкзаки порівняно дорогі. Один комплект коштує майже 7 тис. євро. Система може працювати тільки протягом години на одному заряді.

Нагадаємо про те, наскільки небезпечні російські С-500 для винищувачів F-22 і F-35.

Також повідомлялося про те, чи будуть війська РФ обстрілювати Україну із ЗРК С-500 "Прометей".