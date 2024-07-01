В Одесі 17-річна дівчина випадково застрелила військового з автомата, — ЗМІ

17-річна дівчина взяла автомат подивитися, натисла на спусковий гачок і пролунав постріл. Куля поцілила в 23-річного військовослужбовця-десантника, пишуть журналісти.

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В Одесі дівчина-підліток випадково застрелила військового з Житомирщини. Він приїхав до міста до своєї частини. Про це повідомляє одеське видання "Думская".

Подія сталася вночі 30 червня у Приморському районі Одеси. До поліції зателефонував 23-річний хлопець і повідомив, що його подруга випадково вбила його товариша по службі з його службової зброї.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, встановила, що вбивство сталося в орендованій квартирі під час вживання молодими людьми спиртних напоїв.

Зазначається, що 17-річна дівчина взяла автомат подивитися, натисла на спусковий гачок і пролунав постріл. Куля поцілила в 23-річного військовослужбовця-десантника. Від отриманих травм він помер на місці.

З'ясувалося, що військовослужбовець не встиг здати свій автомат АК-74 до військової частини після відрядження, з якого повернувся.

Тіло вбитого військового направлено на СМЕ. Поліція розпочала досудове розслідування за статтею про вбивство з необережності.

Нагадаємо, що 15 червня у Вінниці 23-річний військовий із контузією вбив двох дівчат, а потім застрелився. Інцидент стався у квартирі, яку винаймала дружина військового Віра разом з подругою Наталею. 23-річний військовий приїхав з фронту і прийшов до неї, щоб поговорити про розлучення.

що 14 червня повідомлялося, що на Одещині судитимуть чоловіка, який до смерті побив військового. Постраждалий отримав переломи кісток черепа і помер просто на вулиці.