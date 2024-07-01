Фонд американського актора Джорджа Клуні подав до суду на російських військових

Двох українок нетверезі окупанти у супроводі командира вночі забрали з їхніх домівок, бо "пацани просто хочуть розважитися". Чоловіка однієї з жінок вони розстріляли, коли той спробував відбити дружину.

Related video

Фонд американського актора Джорджа Клуні та його дружини Амаль Клуні Clooney Foundation for Justice подав до суду на російських військових. Про це пише видання BILD.

1 червня до Федеральної прокуратури Австрії було подано позов з вимогою розслідувати злочини сексуального насильства та вбивства, скоєні російськими військами в Україні.

В основі лежать докази проти окупантів, які у перші дні провномасштабного російського вторгення захопили населений пункт на Київщині і зґвалтували там двох українських жінок.

Позов спрямований проти безпосередніх виконавців злочинів, а також семи командирів середньої та старшої ланки, визнаних підозрюваними.

Так, двох українок нетверезі окупанти у супроводі командира вночі забрали з їхніх домівок, бо "пацани просто хочуть розважитися". Чоловіка однієї з жінок вони розстріляли, коли той спробував відбити дружину.

Згідно з позовом, після неодноразових зґвалтувань обом жінкам вдалося втекти та повернутися до своїх будинків. За кілька тижнів населений пункт було звільнено українськими військами. Одна з жінок залишилася там, інша виїхала до Австрії.

Австрійська некомерційна організація CEHRI провела докладний юридичний аналіз, який показав, що Австрія має повноваження розслідувати ці злочини як військові та злочини проти людяності і розглядати їх в австрійських судах.

"Злочини були скоєні в рамках широко поширеної та систематичної практики порушень прав людини щодо цивільного населення на територіях, окупованих російськими військами, що було детально задокументовано органами ООН та іншими організаціями", — йдеться у заяві Фонду CFJ.

У справу включено докладні докази, зібрані під час виїзних розслідувань в Україні, а також комплексний аналіз даних із відкритих джерел, які використовуються для збору інформації про окремих злочинців, командні структури та інші докази.

"Цей випадок є, перш за все, свідченням неймовірної мужності двох українських жінок, які вирішили розповісти про це та добитися справедливості", — каже Аня Нейстат, юридичний директор Ініціативи Європейського суду "Docket".

CEHRI закликає австрійську владу розпочати кримінальні розслідування та видати міжнародні ордери на арешт підозрюваних.

Нагадаємо, що 7 травня стало відомо, що на Луганщині окупант жорстоко розправився із 17-річною дівчиною. Російський вояка зґвалтував дівчину в машині, а згодом злякався, що його спіймають, тому вирішив її вбити. Тіло 17-річної Анастасії він закопав і обклав камінням.