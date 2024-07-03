"Вдалося все ж таки трохи провалити оборону": ЗС РФ мають успіхи на Горлівському напрямку, — боєць

Окупантам частково вдалося захопити Юр'ївку, а також вони мають просування в Нью-Йорку, розповів боєць з позивним "Шейх".

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Російські окупанти останній тиждень активізувалися на Горлівському напрямку і намагаються проломити тут українську оборону. Подукуди вони мають просування. Про це в коментарі "Еспресо" 3 липня сказав боєць ЗСУ Євген Ієвлєв з позивним "Шейх".

Він розповів, що окупантам частково вдалося захопити Юр'ївку, а також вони мають просування в Нью-Йорку.

"Ворог в Юр'ївці перебуває вже не один день. На жаль, це єдине місце, де їм вдалося все ж таки трохи провалити оборону. Вони ще не усю Юр'ївку зайняли, там тривають бої. І це не околиці Нью-Йорка, це вже територія, що межує з Нью-Йорком. У Нью-Йорку також є вуличні бої", — зауважив Ієвлєв.

За його словами, російські окупанти вже тиждень намагаються прорвати українську оборону на цій ділянці фронту і подекуди мають успіхи.

"На жаль, де-не-де у ворога є певні локальні просування. Наразі DeepState не малює навіть приблизно усі напрямки, де ворог намагається розвивати свої штурми. По всій лінії, яку ви бачите біля Горлівки, ворог вже тиждень намагається проламати лінію оборони", — сказав Євген Ієвлєв.

Нагадаємо, що 3 липня повідомлялося, що російські окупанти на Донеччині змогли захопити мікрорайон "Новий" в Часовому Яру. Вони буквально стерли його з лиця землі. В перспективі це має серйозні наслідки для зміни оперативної карти Донеччини.