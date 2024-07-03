"Тримаємо на контролі": у Раді пояснили, коли нові бійці ЗСУ з'являться на фронті (відео)

Навчальні центри повинні два-три місяці готувати українців, яких мобілізували до лав ЗСУ, пояснив народний депутат Роман Костенко. Якщо цього не роблять, то можна скаржитись навіть у СБУ.

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Після того, як мобілізовані українці потрапляють у навчальні центри ЗСУ, вони повинні обов'язково отримати базову військову підготовку і навчитись хоча б стріляти. Наступний етап — підготовка за військово-обліковою спеціальністю. З тривалістю цих етапів пов'язана поява перших рекрутів на лінії фронту. Про те, коли нові бійці з'являться на лінії бойового зіткнення, народний депутат та член комітету з нацбезпеки Роман Костенко розповів "24 каналу".

Костенко пояснив, що базова військова підготовка триває не менш як 40 днів. Фахова підготовка — приблизно два-три місяці. Оскільки посилення мобілізації почалось, орієнтовно, у травні, то поповнення потрапить у бойові підрозділи до кінця серпня, заявив нардеп.

"Я думаю, якраз, в середньому, до кінця літа військо вже отримає підготовлених бійців. В залежності від того, як до цього підійдуть інструктори і командири, і вже тоді більше відчують [появу — ред.] особового складу", — почули журналісти.

Нардеп також зауважив, що парламентарі "тримають на контролі" процес підготовки у навчальних центах. На його думку, ситуація покращилась, як порівняти з 2022 роком. Тому він впевнений, що людей, по-перше, не відправляють на фронт відразу після мобілізації, і, по-друге, вони проходять серйозне навчання. Якщо ж відбуваються якісь порушення, то слід звертатись на гарячу лінію різних відомств — Міноборони, Генштабу, головнокомандувача, а також до СБУ і ДБР.

"Якщо там хтось халатно ставиться, [коли людина — ред.] лише декілька разів вистрілить, то ми з цим боролися і безпосередньо продовжимо боротися. Такі питання — заяви, скарги — надходять навіть на комітет", — додав член комітету з нацбезпеки.

Посилення мобілізації — Костенко про появу поповнення на фронті див. з 1:17

Зазначимо, починаючи з 18 травня, в Україні почав діяти закон про посилення мобілізації. Один з пунктів закону — вимога до військовозобов'язаних, щоб вони оновили військово-облікові дані у територіальних центрах комплектування (ТЦК). Тим часом у ТЦК продовжили виписувати повістки — про основні види повісток писав Фокус. Тим часом представниця Міноборони наприкінці червня зробила заяву щодо призову в армію. Зі слів держслужбовиці, кожен українець має пройти через армію — так буде справедливо стосовно тих, хто зараз перебуває на фронті.

Нагадуємо, 2 липня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подував на лінії бойового зіткнення на сході. Командувач пояснив, що командири на місцях мають кілька проблем, серед них — нестача мотивованих бійців.