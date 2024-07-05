Забагато наговорила із таємного: на Безуглу збираються подати заяву до ДБР, — нардеп

В діях депутатки, містяться ознаки злочину, передбаченого окремими статтями ККУ, заявив її колега по фракції Веніславський.

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На народну депутатку України, членкиню фракції "Слуга народу" Мар’яну Безуглу готується подати заяву до Державного бюро розслідувань її колега по фракції, член комітету ВР з питань нацбезпеки нардеп Федір Веніславський. На його думку, вона розголосила інформацію із закритого засідання комітету. Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

"Я як юрист точно не можу спокійно спостерігати за тим, що одна з моїх колежанок грубо порушує вимоги закону про статус народного депутата, про комітети Верховної Ради. Безперечно, я буду звертатись до правоохоронних органів. Можу сказати, у зв’язку з чим – у своїй діяльності моя колежанка, на мій погляд, розкрила ту інформацію, яка була донесена членам комітету на закритому засіданні".

Веніславський додав, що в діях депутатки Безуглої, на його погляд, містяться ознаки злочину, передбаченого окремими статтями ККУ, а оцінку її дій мають дати правоохоронні структури.

Сама Мар’яна Безугла вже відреагувала на обіцянку Веніславського подати на неї заяву до ДБР. Депутатка вбачила у цьому ганяння "за Безуглою в угоду генералітету".

"Захисники генералів, або все, що треба знати про цінності Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки: член Комітету Веніславський хоче подати на мене звернення в ДБР, члени комітету підтримали зміни до порядку денного засідання. 20 народних депутатів в Комітеті. Жодної заяви Комітету про Содоля, про фронт, про ТЦК та СП, про корупцію в ОПК, про Міноборони. Хіба що за Марʼяною в угоду генералітету ганятися", — написала вона.

Згодом депутатка повідомила, що стосовно її питання не вистачило кворуму.

"Не вистачило кворуму під час голосування, все-таки є ще небайдужі колеги", — написала вона.

Нагадаємо, що 28 червня Мар’яна Безугла розкритикувала створення та поповнення бригад в Силах оборони. Вона заявила, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров створюють "підрозділи-зомбі".