"Не зможуть втримати ситуацію": експерт пояснив, скільки років РФ зможе наступати в Україні

За словами Віктора Ягуна, наприкінці 2025 року може відбутись економічний колапс, який змусить РФ зупинити наступальні дії.

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Російська окупаційна армія зможе підтримувати темп наступальних операцій в Україні ще близько півтора року — до кінця 2025. Про це заявив колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун.

"Якщо нічого не буде кардинально змінюватись, у кінці 2025-го року, восени — на початку зими, може просто відбутись економічний колапс, тому що їх держава неспроможна буде утримувати ту махіну, яку вони самі породили, в тому темпі, в якому вони її мають", — сказав Ягун.

Експерт пояснив, що це може статись і раніше, але за певних умов.

"Зокрема, якщо Сили оборони зможуть провести контрнаступальні операції на лінії фронту. Можуть відбутись й інші події, але реальний термін в росіян, щоб тримати наступальний темп, лише до кінця 2025 року", — наголосив Ягун.

Насамкінець він пояснив, що про такий термін говорять не так військові експерти, як економісти.

"Вони просто не зможуть втримувати ситуацію, яку вони самі породили", — зазначив Ягун.

Нагадаємо, 4 липня командир роти снайперів 58-ї бригади Сергій Варакін пояснив, чим закінчиться війна та зазначив, що "це будуть мега непопулярні домовленості".

У цей же день 4 липня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що російські склади з військовою технікою майже спустошені, через що окупаційна армія відчуває брак та поповнює свої запаси або радянськими залишками, або побирається у пошуках по світу.