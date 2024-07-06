Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Наступ ЗС РФ у Харківській області

"Не зможуть втримати ситуацію": експерт пояснив, скільки років РФ зможе наступати в Україні

Російська окупаційна армія
Фото: З відкритих джерел | Російська окупаційна армія (ілюстративне фото)

За словами Віктора Ягуна, наприкінці 2025 року може відбутись економічний колапс, який змусить РФ зупинити наступальні дії.

Related video

Російська окупаційна армія зможе підтримувати темп наступальних операцій в Україні ще близько півтора року — до кінця 2025. Про це заявив колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун.

"Якщо нічого не буде кардинально змінюватись, у кінці 2025-го року, восени — на початку зими, може просто відбутись економічний колапс, тому що їх держава неспроможна буде утримувати ту махіну, яку вони самі породили, в тому темпі, в якому вони її мають", — сказав Ягун.

Експерт пояснив, що це може статись і раніше, але за певних умов.

"Зокрема, якщо Сили оборони зможуть провести контрнаступальні операції на лінії фронту. Можуть відбутись й інші події, але реальний термін в росіян, щоб тримати наступальний темп, лише до кінця 2025 року", — наголосив Ягун.

Насамкінець він пояснив, що про такий термін говорять не так військові експерти, як економісти.

"Вони просто не зможуть втримувати ситуацію, яку вони самі породили", — зазначив Ягун.

Нагадаємо, 4 липня командир роти снайперів 58-ї бригади Сергій Варакін пояснив, чим закінчиться війна та зазначив, що "це будуть мега непопулярні домовленості".

У цей же день 4 липня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що російські склади з військовою технікою майже спустошені, через що окупаційна армія відчуває брак та поповнює свої запаси або радянськими залишками, або побирається у пошуках по світу.