"Горіло дерево, в якому заплутався снаряд": в Маріуполі вибухало біля бази РФ "Еспаньоли"

Окупанти застосували ППО для відбиття атаки, але є влучання в районі бази росіян в окупованому місті, розповів Петро Андрющенко.

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В окупованому Маріуполі на Донеччині вдень, 8 липня, було гучно. Лунали вибухи і працювала російська ППО в районі ДК "Іскра". Про це в своєму телеграм-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, під час повітряної атаки в місті працювала протиповітряна оборона росіян і збивала повітряні цілі.

"Все збили. Але не без нюансів. За "Охмадит", мразото. "Епіцентр" в районі БК "Іскра", а там поруч одна з баз "Еспаньоли". Якщо що", — написав він.

Петро Андрющенко додав фото, на якому видно, як в повітря здіймається дим з місця прильоту.

Згодом він повідомив, що окупанти назвали причину диму над містом.

"Ну такий ідіотської версії від русні ще не було. "Горело дерево а там был снаряд". А швидкі рванули мабуть листочки рятувати", — написав Андрющенко.

Довідка: "Еспаньола" — російське нерегулярне озброєне формування, що бере участь у російському вторгненні в Україну. Створене навесні 2022 року у складі батальйону "Схід" самопроголошеної ДНР, з 2023 року вербування до "Еспаньоли" організовано через ПВК "Редут".

Нагадаємо, що на окупованій Донеччині 20 червня ледь не знайшов вічний спокій так званий "радник голови ДНР" Ян Гагін. Він отримав поранення внаслідок атаки українського дрона з вибухівкою.

Раніше повідомлялося, що у червні поточного року було зафіксовано 4 випадки, коли в порту тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області були помічені танкери з нафтопродуктами.