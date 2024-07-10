Мобілізація в Україні: як багатодітному чоловіку отримати відстрочку

У разі позитивного рішення комісія ТЦК надасть особі довідку про отримання відстрочки, тоді як в разі відмови — винесуть письмове рішення, яке можна оскаржити в суді, розповіла адвокатка Марина Бекало.

Related video

Під час мобілізації в Україні багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від призову до лав ЗСУ. Адвокатка Марина Бекало розповіла, як це зробити.

Як отримати багатодітному чоловіку відстрочку від мобілізації

За словами адвокатки, для отримання відстрочки потрібно подати заяву до ТЦК та СП, яка передбачена Додатком 4 постанови Кабміну № 560, також потрібно надати копії документів:

свідоцтво про народження дітей;

свідоцтво про шлюб;

посвідчення багатодітної родини (за наявності).

Громадянин повинен заповнити заяву на відстрочку, роздрукувати, підписати та подати до ТЦК у двох екземплярах. У військкоматі заяву розглядають протягом семи днів, за результатами чого комісія ухвалює рішення про надання відстрочки чи відмову.

"Рішення оформлюється протоколом та про результат розгляду питання заявнику повідомляється через засоби телефонного/електронного зв’язку або поштою на наступний день після ухвалення", — сказала Марина Бекало.

Вона зауважила, що за позитивного рішення особі нададуть довідку про отримання відстрочки, тоді як в разі відмови — буде винесене письмове рішення за формою 7 постанови, його можна оскаржити в судовому порядку.

Бекало наголосила, що до ухвалення комісією рішення чоловіка не можуть направити на проходження ВЛК. Після винесення рішення особа отримує довідку про надання відстрочки та направлення на ВЛК. Тоді як після виконання всіх вимог правил військового обліку чоловіку видають військово-обліковий документ.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко повідомила, що деякі громадяни зможуть отримати автоматично оформлену відстрочку в застосунку "Резерв+". За її словами, йдеться про студентів денної форми навчання та багатодітних батьків.

Раніше повідомлялося, що деяких українців забронюють від служби в ЗСУ у липні. Зокрема, таку відстрочку можна оформити не більше, ніж на 12 місяців.