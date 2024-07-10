Ракетний удар по Києву 8 липня: міська влада уточнила кількість жертв

Київська міська військова адміністрація оновила дані про наслідки російської ракетної атаки на Київ, яка сталася двома днями раніше: загинули 33 людини.

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Жертвами російського обстрілу у Києві 8 липня стали 33 людини, а не 34 як було у попередніх оперативних зведеннях. Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації у середу, 10 липня.

Кількість загиблих уточнили після проведення додаткових експертиз, заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Фото: Скриншот

Кількома годинами раніше міська влада повідомляла, що внаслідок ракетного удару по Києву 8 липня загинули 34 людини.

Фото: Скриншот

У середу вранці, 10 липня, ДСНС заявила про завершення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт у столиці.

"Це були трагічні, напружені та виснажливі дні. Ворог вкотре підтвердив свій статус "країни-терориста". Надзвичайні рятувальники та десятки одиниць техніки безупинно розбирали завали, намагаючись врятувати кожне життя", — йдеться у повідомленні рятувальників.

Серед загиблих — 5 дітей. 121 людина постраждала, з них 10 дітей. 11 осіб врятовано.

Нагадаємо, серед об'єктів, які потрапили під російський обстріл 8 липня були корпуси дитячої лікарні "Охматдит". Загинуло двоє людей — лікарка-нефролог відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій Світлана Лукʼянчик та відвідувач лікарні. Всього у медзакладі під час атаки перебувало 627 маленьких пацієнтів, з них понад 50 дістали поранення.

СБУ отримала докази, які підтверджують, що ЗС РФ вдарили по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101. Зокрема, на місці трагедії знайшли уламок двигуна та інші її елементи.