У РФ різко зросли виплати за контракт із Міноборони: де платять найбільше (інфографіка)

Відомо, що спочатку охочим вирушити на війну в Україну виплачували 195 тисяч рублів. Зараз же сума виплат досягла майже двох мільйонів. Водночас найменше платять у Калмикії, Смоленській області та на Камчатці.

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Експерт з аналізу даних Євген Істребін опублікував графік, що демонструє зростання виплат росіянам за службу за контрактом. Лідирує Московська область — там платять 1,7 мільйона рублів (майже 20 тисяч доларів), найменше платять у Новосибірській області — 400 тисяч рублів (приблизно 4500 доларів). Графіки зростання виплат опубліковано на його сторінці у Facebook.

У своєму дослідженні аналітик посилається на матеріал російського видання regions.ru, в якому зазначено, що охочим вирушити на війну в Україну збільшили виплату до 1,7 мільйона рублів.

Графік підвищення одноразових виплат російським контрактникам Фото: Евгений Истребин / Facebook

"1,7 мільйона рублів одноразово отримають жителі Підмосков'я, які укладуть контракт із Міністерством оборони Росії... Підмосков'я стало регіоном, де передбачено найвищу виплату за вступ до лав російської армії", — наголошується в рекламному матеріалі.

Також там зазначено, що 1 300 000 рублів — це спецвиплата, 200 000 рублів — регіональна виплата, а 195 000 рублів — федеральна. Джерело цієї "спецвиплати" незрозуміле.

Зазначається, що зарплата контрактника з Московської області стартує від 200 тисяч рублів на місяць (приблизно 2200 доларів).

Ще рік тому російським контрактникам з Московської області платили 405 тисяч рублів, а також додавали виплат на 195 тисяч, отже, кінцева сума становила 600 тисяч рублів (приблизно 6800 доларів), тобто виплати зросли втричі за рік.

У листопаді 2022 року Путін ввів федеральну виплату в 195 тисяч рублів, уже у квітні 2023 року Московська область додала 405 тисяч рублів, уже в листопаді підвищила до 805 тисяч і ось знову сума виплат зросла.

У підсумку найбільші виплати за регіонами Росії виявилися в:

Московській області (1,7 мільйона рублів);

Краснодарі (1,6 мільйона рублів);

Татарстані (1,5 мільйона рублів).

Найскромніші в:

Калмикії (750 тисяч рублів — приблизно 8500 доларів);

Смоленській області (700 тисяч рублів);

на Камчатці (700 тисяч рублів).

З таблиць, у яких зібрано виплати в усіх регіонах РФ, видно, що підвищувати виплати почали в травні цього року.

Фото: Евгений Истребин / Facebook

Хронологія підвищення одноразових виплат російським контрактникам Фото: Евгений Истребин / Facebook

Є виплати від мерів, губернаторів, районних адміністрацій, глав республік, що входять до складу Російської Федерації.

Нагадаємо, експерти DeepState теж аналізували виплати російським окупантам і дійшли висновку, що найбільше грошей за контракт отримують жителі Краснодарського краю — понад 1,6 мільйона рублів. Всього 67 тисяч рублів видають у Нижньовартовську Тюменської області РФ.