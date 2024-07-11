У РФ різко зросли виплати за контракт із Міноборони: де платять найбільше (інфографіка)
Відомо, що спочатку охочим вирушити на війну в Україну виплачували 195 тисяч рублів. Зараз же сума виплат досягла майже двох мільйонів. Водночас найменше платять у Калмикії, Смоленській області та на Камчатці.
Експерт з аналізу даних Євген Істребін опублікував графік, що демонструє зростання виплат росіянам за службу за контрактом. Лідирує Московська область — там платять 1,7 мільйона рублів (майже 20 тисяч доларів), найменше платять у Новосибірській області — 400 тисяч рублів (приблизно 4500 доларів). Графіки зростання виплат опубліковано на його сторінці у Facebook.
У своєму дослідженні аналітик посилається на матеріал російського видання regions.ru, в якому зазначено, що охочим вирушити на війну в Україну збільшили виплату до 1,7 мільйона рублів.
"1,7 мільйона рублів одноразово отримають жителі Підмосков'я, які укладуть контракт із Міністерством оборони Росії... Підмосков'я стало регіоном, де передбачено найвищу виплату за вступ до лав російської армії", — наголошується в рекламному матеріалі.
Також там зазначено, що 1 300 000 рублів — це спецвиплата, 200 000 рублів — регіональна виплата, а 195 000 рублів — федеральна. Джерело цієї "спецвиплати" незрозуміле.
Зазначається, що зарплата контрактника з Московської області стартує від 200 тисяч рублів на місяць (приблизно 2200 доларів).
Ще рік тому російським контрактникам з Московської області платили 405 тисяч рублів, а також додавали виплат на 195 тисяч, отже, кінцева сума становила 600 тисяч рублів (приблизно 6800 доларів), тобто виплати зросли втричі за рік.
У листопаді 2022 року Путін ввів федеральну виплату в 195 тисяч рублів, уже у квітні 2023 року Московська область додала 405 тисяч рублів, уже в листопаді підвищила до 805 тисяч і ось знову сума виплат зросла.
У підсумку найбільші виплати за регіонами Росії виявилися в:
- Московській області (1,7 мільйона рублів);
- Краснодарі (1,6 мільйона рублів);
- Татарстані (1,5 мільйона рублів).
Найскромніші в:
- Калмикії (750 тисяч рублів — приблизно 8500 доларів);
- Смоленській області (700 тисяч рублів);
- на Камчатці (700 тисяч рублів).
З таблиць, у яких зібрано виплати в усіх регіонах РФ, видно, що підвищувати виплати почали в травні цього року.
Є виплати від мерів, губернаторів, районних адміністрацій, глав республік, що входять до складу Російської Федерації.
Нагадаємо, експерти DeepState теж аналізували виплати російським окупантам і дійшли висновку, що найбільше грошей за контракт отримують жителі Краснодарського краю — понад 1,6 мільйона рублів. Всього 67 тисяч рублів видають у Нижньовартовську Тюменської області РФ.