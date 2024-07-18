Стали ретельніше планувати штурми: ЗС РФ мають успіхи в Карлівці, — боєць ЗСУ

В Генштабі заявили, що на цій ділянці фронту Сили оборони відбили 26 ворожих штурмів. Окупанти за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

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Російські окупанти стали ретельніше планувати штурми і це приносить їм успіхи. Зокрема, вони просунулися на Покровському напрямку поблизу села Каарлівка. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив боєць 24-ї ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"В напрямку Карлівки (Покровський напрямок) п**ари мають просування. Планування штурмових дій у п**арів вже не таке убоге, як раніше, на додачу до того немає дефіциту живої сили", — проінформував він.

Також про просування росіян на Донеччині, зокрема, біля Карлівки повідомили аналітики Deep State.

"Ворог просунувся в Калинівці, біля Карлівки та у Залізному", — йдеться в повідомленні.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 18 липня заявили, що на Покровському напрямку українські воїни відбили 26 штурмів і атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Карлівка, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Нагадаємо, 15 липня військовий оглядач Bild Юліан Рьопке повідомив, що армія РФ зайшла вглиб Красногорівки на Донбасі.