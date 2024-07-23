В Індії загорівся бойовий корабель: що сталося з фрегатом Brahmaputra (відео)

Представники ВМС Індії повідомили, що вогонь завдав істотних пошкоджень кораблю. Також через пожежу один матрос зник безвісти.

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На борту військового корабля F31 Brahmaputra ВМС Індії 21 липня спалахнула пожежа. Вогонь завдав судну серйозних пошкоджень, через що воно сильно накренилося на один бік, повідомляє The Times of India.

Видання посилається на інформацію від представників ВМС, які заявили, що пожежу вдалося взяти під контроль, однак, попри всі зусилля, корабель не вдалося привести у вертикальне положення. Ба більше, згідно з опублікованими кадрами, індійський фрегат частково затонув.

Інцидент стався ввечері, коли INS Brahmaputra перебував у ремонтному доці на військово-морській корабельні в Мумбаї. Індійські військові також повідомили, що весь персонал корабля був благополучно евакуйований, за винятком одного молодшого матроса, пошуки якого тривають.

Наразі пожежу локалізувала команда корабля за сприяння пожежників із військово-морської корабельні. Про причини займання на індійському фрегаті поки що невідомо — у межах слідства тривають роботи з їхнього встановлення, а також з визначення ступеня пошкодження фрегата.

Фрегат F31 Brahmaputra є головним із трьох кораблів індійського проєкту 16А. Корабель був побудований на корабельні в Калькутті та увійшов до складу ВМС Індії у квітні 2000 року.

Основні характеристики корабля:

повна водотоннажність — 5 300 тонн;

довжина — 126,4 м;

ширина — 14,5 м;

штатний екіпаж — 370 осіб.

Зазначимо, що аналогічний інцидент стався 2016 року — там же в Мумбаї під час виведення з сухого доку перекинувся на борт фрегат F39 Betwa, такого ж самого проєкту 16А, як і F31 Brahmaputra. А з 2010 року на індійському флоті зафіксовано щонайменше 20 випадків пожеж, зокрема з людськими жертвами.

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Раніше повідомлялося, що Індія зробила ще один важливий крок у зміцненні морського співробітництва зі США, відкривши другу верф для ремонту та обслуговування американських військових кораблів.