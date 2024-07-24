РФ сконцентрувалася на захопленні двох міст на Донбасі: експерт назвав чотири цілі ворога

ЗС РФ активно штурмуватися на Донбасі до середини серпня. За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, після цього ворожий наступ піде на спад.

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Збройні сили Російської Федерації хочуть захопити Нью-Йорк та Торецьк у Донецькій області, аби забезпечити собі подальше просування в бік Костянтинівки. Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі "РБК-Україна".

"На сьогодні це мета, яка ставиться для намагання рухатися з різних боків в бік Костянтинівки. Тому ворог атакує і в районі Нью-Йорка, і Торецька. Саме тому він прагне рухатися на північ із району Покровського напрямку (Прогресу і не тільки), аби перекривати трасу", — сказав Олександр Мусієнко.

Він наголосив, що ціль окупантів — фактично вирівнювання лінії фронту на цій ділянці фронту, розтягування української лінії оборони, висування в бік Костянтинівки та намагання взяти в напівоточення чи оточення українців поблизу Часового Яру.

Мусієнко зауважив, що в реальності бойові дії можуть показати, як все відбуватиметься. Нині ворог намагається знищити Нью-Йорк, для цього використовується подекуди перевага в засобах вогневого впливу. Проте Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не має успіху з погляду атак піхотою, наголосив експерт.

Крім цього, він розповів, що бойові дії інтенсивні, українці вживають усі заходи, щоб не допустити жодних проривів росіян на цьому фронті.

"Я думаю, що протягом ще місяця, десь до середини кінця серпня ворог буде вживати такі активні наступальні дії. Далі наступ піде на спад. І в Нью-Йорку, і на Покровському напрямку", — вважає Мусієнко.

За його словами, українському війську важливо протриматися ці тижні, після чого наступ ворога буде "поступово згасати", стане менш активним, чи навіть окупанти можуть взяти паузу "десь до жовтня".

Тоді ж для противника пріоритетом є повна окупація Донецької області. На думку Олександра Мусієнка, росіянам потрібно 2-3 роки, щоб "говорити про якесь захоплення Донецької області" з погляду на того, як нині ворог просувається. Він повідомив, що ворог не може досягти своїх цілей через те, що українська сторона діє правильно та злагоджено.

"По-друге, те, що ворог змарнував не один шанс через дії і наших підрозділів, і через те, що вони використовують надзвичайно великі сили і мають надзвичайно малі успіхи", — сказав він та додав, що не бачить в найближчі місяці можливості захопити регіон, до кінця року це зробити нереально.

Нагадаємо, 24 липня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ намагаються оточити Сили оборони під Прогресом на Донбасі. За їхніми словами, наказу відходити українським бійцям немає.

19 липня екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що до прориву фронту не призведе втрата траси Покровськ — Костянтинівка на Донбасі. Проте для українців стане серйознішою, на його думку, окупація Часового Яру.