У РФ заявили про окупацію Глибокого на Харківщині: чи дійсно ворогу це вдалося (карта)

Російські військові просунулися на північ від Глибокого на Харківщині. За інформацією аналітиків ISW, бої тривали в низці населених пунктів.

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Збройні сили Російської Федерації атакували біля Сотницького Козачка на кордоні з Бєлгородською областю. Також окупантам вдалося просунутися на півночі Харківщини. Детальніше про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни в щоденному звіті за 25 липня.

За повідомленнями Генштабу ЗСУ від 24 та 25 липня, окупанти атакували поблизу Сотницького Козачка. Останнім часом у населеному пункті діяли російські ДРГ, проте станом на 17 липня, за інформацією аналітиків, окупанти більше не зберігали присутності в прикордонному населеному пункті.

Крім цього, ЗС РФ нещодавно просунулися на півночі регіону. Згідно з геолокаційними кадрами від 24 липня, окупанти мали успіхи на півночі від Глибокого. Тоді як російські військкори стверджували, що окупанти нібито захопити весь населений пункт Глибоке, але в ISW не знайшов підтвердження того, що ворог діє в західній частині селища.

Ситуація на Харківщині

"Російські та українські джерела стверджують, що бої тривали на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова в межах Вовчанська та поблизу Стариці та Тихого", — йдеться у повідомленні.

Тоді як в Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом 25 липня ЗС РФ випустили 28 плануючих бомб по цілях на півночі в районах Руської Лозової, Питомника, Веселого, Липців, Глибокого, Стариці й Вовчанських Хуторів.

Ситуація в районі Вовчанська

Ситуація на Харківському напрямку: що говорять в Генштабі ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку протягом 25 липня окупанти атакували оборонні рубежі українських військових біля Вовчанська, Глибокого й Тихого. Станом на ніч 26 липня, сім боїв було завершено, ще два тривали.

Нагадаємо, 24 липня аналітики DeepState повідомили, що російські військові захопили Піщане на Купʼянському напрямку Харківщини. Також ворог просунувся на Донбасі в Новоселівці Першій, біля Вовчого та Прогресу.

25 липня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, що на певних ділянках держкордону на Харківщині відбувають збройні сутички українських бійців з ворожими ДРГ. Він наголосив, що іноді це доставляє чимало проблем.