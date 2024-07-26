Конкурент "Цезарям" і RCH 155: корейська Hanwha розробляє САУ з дальністю до 70 км

Окрім великої дальності стрільби, гаубиця матиме передові системи автоматичного заряджання, аналогічні тим, що використовуються у варіанті K9A2.

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Південнокорейська компанія Hanwha Aerospace оголосила про розробку нової колісної самохідної гаубиці 8x8 зі стволом калібру 58, що дасть змогу проводити точні удари на дальності до 70 кілометрів із використанням керованих боєприпасів. Про це 23 липня заявив на конференції 2024 Defense Quality Comprehensive Academic Conference представник компанії Кім Мінсок, передає Army Recognition.

Оглядачі пишуть, що це друга південнокорейська колісна самохідна гаубиця після K105A1 і перша, повністю розроблена в Південній Кореї. Спочатку оснащена стволом калібру 52, аналогічним K9A2, у майбутньому її планують модернізувати до ствола калібру 58.

З огляду на заявлену дальність стрільби, нова корейська колісна САУ конкуруватиме з наявними моделями, як-от RCH 155, французькими CAESAr MkI й MkII, ізраїльським ATMOS 2000 і колісною гаубицею Rheinmetall.

Перспективна розробка

Нова гаубиця від Hanwha матиме кілька потенційних переваг порівняно з наявними моделями колісних САУ. Крім більшої порівняно з аналогами дальності, гаубиця передбачатиме передові системи автоматичного заряджання, аналогічні до тих, що використовуються у варіанті K9A2, це дає змогу керувати нею меншим екіпажем із двох-трьох осіб, знижуючи складність і вимоги до персоналу.

Також нова САУ матиме адаптивність до різних умов експлуатації завдяки інтеграції з шасі ракетної пускової установки KTSSM, що може запропонувати логістичну й тактичну гнучкість.

Модульна сумісність нової вежі Hanwha, яка може бути встановлена на різні транспортні засоби, що поліпшить сумісність і простоту інтеграції з різними військовими системами.

"Ця модульність може бути вигідна на міжнародних ринках, де країни висувають різні вимоги до транспортних засобів, наприклад, як ATMOS 2000", — наголосили експерти.

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Раніше компанія Hanwha представила свою високотехнологічну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) K239 Chunmoo. Особливість артилерійської системи полягає в її багатокаліберності — вона може бути одночасно оснащена ракетами 130-мм, 227-мм і 239-мм калібрів.