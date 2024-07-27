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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗС РФ створили новий "гомункулус" із БМП-1 і міномета "Василек", — оглядач

міномет, бмп, гармата, ствол, олександр коваленко, зс рф, винахід, оборонпром
"Гомункулус" російського оборонпрому

Росіяни вирішили використовувати стволи БМП, які не підлягають ремонту, та створювати певний клас легкої піхотної зброї підтримки.

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"Друга" армія у світі продовжує ліпити з того що є нове "озброєння". Цього разу російські "кулібіни" вирішили схрестити гармату від БМП-1 з лафетом 82-мм автоматичного міномета 2Б9 "Василек". Про такий винахід росіян пише військовий оглядач Олександр Коваленко.

"Для розуміння того, що відбувається — це 73-мм знаряддя 2А28 "Грім", що застосовується в БМП-1, встановлений на колісну базу 82-мм автоматичного міномета 2Б9 "Василек". Ось такий гомункулус", — прокоментував експерт.

Він зауважив, що на третій рік повномасштабної війни, згідно з верифікованими даними, знищено/пошкоджено/затрофеено понад 850 російських БМП-1, згідно з не верифікованими – понад 1 500 од.

"Своєю чергою на російських складах і центрах зберігання досі перебуває понад 1 тис БМП-1, але не всі вони придатні до відновлення, тобто — ремонт-непридатні від слова зовсім. Але, навіть у сотень ремонт-непридатних БМП-1 та з сотень знищених без можливості відновлення, є стволи. І їх можна використати. Ось РОВ і почали використовувати цей ресурс, причому надлишковий, до створення давно забутого класу легкої піхотної зброї підтримки", — говорить Коваленко.

Він додав, що, судячи з відео, яке оприлюднили окупанти, важко назвати стрільбу "гомункулуса" прицільною, але те, що такий засіб почнуть масово застосовувати, він не сумнівається.

"Якість рівня "їздить-стріляє", точніше "волочуть-стріляє", але як вогневий елемент суїцидників російськиї окупаційних військ, що супроводжує штурмову діяльність, думаю, скоро буде застосовуватися повсюдно. Цікаво, знищення таких знарядь заноситимуть у категорію артилерії чи Генштабу ЗСУ час заводити нову категорію типу "Гомункулус" чи, іншими словами, "Невідома ***на ***ня"?" — зіронізував експерт.

Нагадаємо, що 8 травня повідомлялося, що російські військові "дизайнери" на додачу до "танків-черепах", "танків-мангалів", "танків-ізб" для протистояння українським дронам окупанти створили "танк-сарай".Один із перших "залізних капутів" на базі Т-80БВ обзавівся захисним дахом, системою РЕБ та мінним тралом.