ЗС РФ створили новий "гомункулус" із БМП-1 і міномета "Василек", — оглядач

Росіяни вирішили використовувати стволи БМП, які не підлягають ремонту, та створювати певний клас легкої піхотної зброї підтримки.

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"Друга" армія у світі продовжує ліпити з того що є нове "озброєння". Цього разу російські "кулібіни" вирішили схрестити гармату від БМП-1 з лафетом 82-мм автоматичного міномета 2Б9 "Василек". Про такий винахід росіян пише військовий оглядач Олександр Коваленко.

"Для розуміння того, що відбувається — це 73-мм знаряддя 2А28 "Грім", що застосовується в БМП-1, встановлений на колісну базу 82-мм автоматичного міномета 2Б9 "Василек". Ось такий гомункулус", — прокоментував експерт.

Він зауважив, що на третій рік повномасштабної війни, згідно з верифікованими даними, знищено/пошкоджено/затрофеено понад 850 російських БМП-1, згідно з не верифікованими – понад 1 500 од.

"Своєю чергою на російських складах і центрах зберігання досі перебуває понад 1 тис БМП-1, але не всі вони придатні до відновлення, тобто — ремонт-непридатні від слова зовсім. Але, навіть у сотень ремонт-непридатних БМП-1 та з сотень знищених без можливості відновлення, є стволи. І їх можна використати. Ось РОВ і почали використовувати цей ресурс, причому надлишковий, до створення давно забутого класу легкої піхотної зброї підтримки", — говорить Коваленко.

Він додав, що, судячи з відео, яке оприлюднили окупанти, важко назвати стрільбу "гомункулуса" прицільною, але те, що такий засіб почнуть масово застосовувати, він не сумнівається.

"Якість рівня "їздить-стріляє", точніше "волочуть-стріляє", але як вогневий елемент суїцидників російськиї окупаційних військ, що супроводжує штурмову діяльність, думаю, скоро буде застосовуватися повсюдно. Цікаво, знищення таких знарядь заноситимуть у категорію артилерії чи Генштабу ЗСУ час заводити нову категорію типу "Гомункулус" чи, іншими словами, "Невідома ***на ***ня"?" — зіронізував експерт.

Нагадаємо, що 8 травня повідомлялося, що російські військові "дизайнери" на додачу до "танків-черепах", "танків-мангалів", "танків-ізб" для протистояння українським дронам окупанти створили "танк-сарай".Один із перших "залізних капутів" на базі Т-80БВ обзавівся захисним дахом, системою РЕБ та мінним тралом.