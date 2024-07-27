"Вогонь палав під ногами": як 28-річна Дзвінка Римар командує Bradley та рятує життя бійців ЗСУ, — Times

БМП Bradley викликають для евакуації військових з позицій, коли піхота опиняється під загрозою оточення. У 2-му батальйоні 47-ї ОМБр американським журналістам розповіли, як машина витримує удари БПЛА і ворожі міномети.

Related video

Сполучені Штати відправили в Україну понад 300 бойових машин піхоти M2A2 Bradley. Проте після більш ніж року інтенсивних бойових дій багато з них довелося розібрати на запчастини, щоб відремонтувати інші. Бійці 47-ї окремої механізованої бригади побоюються, що ймовірне переобрання Дональда Трампа президентом США позбавить їх необхідних запчастин та боєприпасів. Про це пише Times.

Більшість російської бронетехніки не може протистояти Bradley, на рахунку яких десятки знищених російських аналогів. І все ж таки українські війська відтісняються назад на Донбасі. За останній тиждень окупаційні війська просунулися на 6 кілометрів у напрямку Покровська. Це останнє місто в Донецькій області перед кордоном з Дніпропетровською, де колись проживало 60 тисяч людей.

ЗС РФ рухаються в напрямку до Покровська Фото: The Times

Bradley на Покровському напрямку

Видання зазначає, що елітна 47-ма бригада, оснащена американськими танками Abrams, Bradley та артилерією Paladin, продовжує працювати у фланговому оточенні, оскільки більш хиткі українські підрозділи поступаються і змушені відступати.

Штурмові російські війська знаходяться всього за 20 км від Покровська, на відстані артилерійського вогню. Російські літаки вже щодня бомбардують місто, зрівнюючи з землею школи та дитячі садки в густонаселених районах, припускаючи, що там дислокуються українські війська.

На лінії фронту в Гродівці Bradley використовуються для проведення операцій, намагаючись стримати російську піхоту, що просувається вперед. Вони мають вести вогонь і від'їжджати, проводячи в зоні ураження не більше двох хвилин, інакше ризикують стати здобиччю.

Солдати 47-ї бригади розказали журналістам, що російський наступ у цьому районі розпочався трохи понад місяць тому, коли ворог залучив сотні добре навчених операторів безпілотників і використав нову частоту, яку не змогли заблокувати українські засоби глушіння китайського виробництва.

Росіяни прорвалися вперед після того, як їхні безпілотники знищили транспортні засоби вздовж українських ліній постачання, доки 47-ма бригада та сусідні підрозділи не усвідомили нову тактику і не змогли адаптувати свої системи радіоелектронної боротьби до неї.

Як Bradley рятують життя

Коли українська піхота опиняється під загрозою оточення, Bradley викликають для евакуації бійців. Броня машини виявилася більш стійкою до ударів безпілотників, ніж у M1 Abrams, які зараз використовуються дуже рідко.

За словами 28-річної Дзвенислави Римар, сержантки 2-го батальйону 47-ї механізованої бригади, навіть коли машини виведені з ладу, екіпажі зазвичай виживають. Bradley врятували сотні, якщо не тисячі українських життів.

"Якби не Bradley, нас би тут не було, це 100 відсотків. Якби ми були в машинах радянського виробництва, нас би вже давно не було", — сказав 39-річний "Лакін", водій машини.

Bradley Дзвенислави підбили шість разів: двічі безпілотниками "Ланцет", тричі безпілотниками FPV і один раз осколками мінометної міни, яка підірвала реактивну броню машини.

Під час останнього штурму дівчина отримала контузію, осколки розірвали їй руку, а вибух спричинив пожежу в Bradley. Російський артилерійський вогонь прострілював місцевість навколо, тому "Лакіну" не залишалося нічого іншого, як від'їхати на 2 км вглиб території, контрольованої Україною, де вони могли б врятуватися від полум'я. Однак у Дзвінки заклинило люк, і вона не змогла вибратися.

"Вогонь палав у нас під ногами, в башті був дим. Навіднику перебило ногу, але він зміг вибратися. Коли він відкрив люк, туди потрапило повітря, і вогонь почав горіти сильніше", — згадує дівчина.

Oryx, нідерландський сайт розвідки на основі відкритих джерел оборонної тематики нараховує 93 пошкоджених, знищених або захоплених Bradley на сьогодні.

Нагадаємо, 23 червня у 47-й бригаді показали відео, як Bradley витримала удар ворожого FPV-дрона. Машина навіть не зупинилася й продовжила рух.

13 червня інструктор 1 батальйону 47-ї ОМБр Олег Чаус заявив, що Bradley є "дуже ласим шматочком" для ЗС РФ.