"Давили без перестанку": як російська армія захопила два прифронтових села на Донеччині

Населені пункти Вовче та Прогрес розташовані приблизно за 30 кілометрів на північний захід від Авдіївки, яку ЗС РФ захопили в лютому після тривалої битви. Ця перемога стала останнім великим тріумфом Кремля у повномасштабному конфлікті, пише AP.

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Збройні сили Російської Федерації після безупинних штурмів, які є частиною спроб Кремля подолати українську оборону, захопили два прифронтових села на сході Донецької області. Про це пише Associated Press після відповідної заяви головного сержанта роти 47-ї окремої механізованої бригади Олега Чауса в ефірі "Радіо Свобода" у понеділок, 29 липня.

Йдеться про населені пункти Вовче та Прогрес у Покровському районі.

"Вони давили без перестанку. Вони дали велику кількість особового складу, яку до того моменту не задіювали", — розповів він.

Захоплені ЗС РФ Вовче і Прогрес Фото: deepstatemap.live

Міністерство оборони РФ останніми днями заявило, що взяло під контроль ці села, але Генштаб ЗСУ офіційно не коментував цієї інформації.

Вовче та Прогрес розташовані приблизно за 30 кілометрів на північний захід від Авдіївки, міста у Донецькій області, яке російська армія захопила в лютому після тривалої битви. Ця перемога стала останнім великим тріумфом Кремля у війні, яка триває вже третій рік, зазначає AP.

Наступ росіян, підкріплений значною перевагою в живій силі та озброєнні, неодноразово змушував українців відступати з оборонних позицій, щоб не потрапити в полон або не бути вбитими.

Заступник командира батальйону 47-ї бригади Олександр Ширшин підтвердив факт захоплення сіл. Він звинуватив у невдачах погану підготовку військ, низькі здібності офіцерів, мотивацію та недостатнє озброєння.

Президент України Володимир Зеленський увечері в неділю назвав ситуацію в Донецькій області "надзвичайно складною". Особливо на Покровському напрямку, де протягом останніх тижнів відбувається найбільша кількість російських штурмів.

Російська стратегія війни на виснаження, коли потужні касетні бомби нищать українську оборону до того, як туди просувається піхота, приносить Кремлю поступовий успіх, оскільки він прагне чергового великого прориву.

Нагадаємо, 29 липня аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ біля низки населених пунктів на Покровському напрямку та під Торецьком.

Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов заявив, що окупанти хочуть зайти на трасу Покровськ — Костянтинівка та північніше йти до дороги, яка об'єднує Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ із Харківщиною.