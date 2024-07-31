Використали 72 групи БпЛА: аналітики відтворили маршрут руху "шахедів" на Київ (карта)

За даними моніторингових пабліків, більшість безпілотників рухалися через центральні області у напрямку Києва. Сили ППО знищили усі 89 із 89 "шахедів".

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У ніч проти 31 липня Україна зазнала масштабної повітряної атаки. Росіяни застосували керовану авіаційну ракету Х-59 та 89 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". Приблизний маршрут дронів відтворив моніторинговий Telegram-канал "Розвідка України".

Більшість ударних безпілотників рухались через центральні області у напрямку Києва.

Фото: Розвідка України / Telegram

Напрямки пуску БпЛА:

з півночі (ймовірно, військові аеродроми "Сеща" та "Халіно").

з півдня (аеродром "Приморськ-Ахтарськ" та мис Чауда).

За попередніми розрахунками, було використано 72 групи ворожих БпЛА (загалом 89 одиниць).

Також вночі було проведено масштабне тренування літаків Ту-95мс, Ту-160 та МіГ-31К з максимальним наближенням до бойових вильотів та імітацією пусків, зазначив моніторинговий паблік.

Що відомо про атаку 31 липня

Нагадаємо, вночі 31 липня ЗС РФ атакували Україну за допомогою керованої авіаційної ракети Х-59 та дронів. Сили ППО знищили всі 89 "Шахедів" і ракету. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що це була одна із наймасованіших атак ударних безпілотників. Таку ж кількість "Shahed-131/136" ворог застосовував у новорічну ніч 1 січня 2024 року.

Начальник Київської міської військової адміністрації зазначив, що ця атака стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.

За даними Нацполіції, наразі відомо про пошкодження 13 приватних будинків на Київщині. В одному з них виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували.