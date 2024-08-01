Загальна мобілізація в Україні після 16 липня: основні зміни в роботі ТЦК і як ведеться облік

Начальник одного зі столичних ТЦК заявив, що проведення мобілізації під час дії воєнного стану є пріоритетним завданням, а облік вівся, ведеться і буде вестися.

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Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" врахував дуже багато аспектів, які раніше були "розмиті". Про це заявив начальник Дарницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві Володимир Новосядлий в інтерв'ю "Вечірній Київ".

Він пояснив, як нині працюють ТЦК та хто може отримати повістки.

"Після 16 числа ми виконуємо свою роботу так, як виконували її до цього. Ще раз повторюсь: проведення мобілізації під час дії воєнного стану — це пріоритетне завдання для нас. Звісно, у визначених розмірах і визначених кількостях. Тому, ті завдання, які на нас покладають, — ми й реалізовуємо", — сказав Новосядлий.

За його словами, облік ведеться постійно і буде продовжуватись. Він підкреслив, що не варто розділяти тих, хто оновив свої дані, і тих, хто цього не зробив. Центри працюватимуть з обома категоріями відповідно до процедури, визначеної постановою №560, яка регулює порядок призову на військову службу під час мобілізації.

Новосядлий вважає, що наразі немає потреби призивати всіх чоловіків. Існують кількісні показники, яких треба дотримуватися для поповнення та ротації, але необхідності в масовому призові немає. Для цього існує бронь, яка зараз активно розширюється. Деякі чоловіки мають сімейні обставини або проблеми зі здоров’ям, які також враховуються.

Нагадаємо, з 1 серпня відстрочку від армії втратять батьки-одинаки та опікуни осіб з інвалідністю, а також студенти та аспіранти, які навчаються за заочною або вечірньою формою;

У серпні першочерговому призову підлягають сім категорій чоловіків. Серед них — військовозобов'язані від 18 до 25 років, які закінчили військову кафедру, є офіцерами запасу і наразі не вчаться на магістратурі.